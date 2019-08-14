Глава Контрольно-дисциплинарной комиссии РФС Артур Григорьянц высказался о ситуации с установлением ограждения на стилобате трибуны Д во время матча "Зенит" - "Краснодар".
"По матчу "Зенит" - "Краснодар" мы получили заключение от комиссии РФПЛ, на заседании был Мейтин. Мы посмотрели все видеозаписи, рассмотрели письменные заявления от "Зенита" и правоохранительных органов.
Но документов недостаточно для вынесения решения. Мы приняли к сведению заключение комиссии РФПЛ и решили запросить у "Зенита" документы, подтверждающие законность установления ограждения на стилобате трибуны Д. Пока мы приостановили дело до получения документов", - цитирует Григорьянца Sport24.ru.
Артур Григорьянц: запросили у "Зенита" документы, подтверждающие законность установления ограждения
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