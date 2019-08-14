Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ против "Спартака", который пройдет в следующий понедельник на стадионе "Открытие Арена".
"Мы в хорошем настроении после ничьей с "Сочи". Тренируемся хорошо, вернулись в процесс. Но мы заслуживали большего в матче в "Сочи". Мы все в ожидании дерби, не можем дождаться матча. Особенно я, потому что это дерби может стать первым, в котором я сыграю.
Сигурдссону уже лучше, день за днем мы будем получать больше информации. Надеюсь, он сможет вернуться к дерби. Мне нет особой разницы, где играть: в центре защиты или слева. Главное — то, что нужно тренеру. Хорошо, когда ты можешь закрыть две позиции", — цитирует Магнуссона "Чемпионат".
Хердур Магнуссон: все игроки ЦСКА в ожидании дерби со "Спартаком", особенно я
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