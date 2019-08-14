Защитник московского "Динамо" Константин Рауш назвал "Зенит" самой сильной командой страны на сегодняшний день.
"Мне нравится футбол, в который играет "Краснодар". Вам хорошо известны и другие команды, способные бросить вызов питерцам: ЦСКА, "Локомотив", "Спартак", пополнившийся сильными новичками. Но, конечно, им будет очень сложно конкурировать с "Зенитом". В данный момент это самая сильная команда в России.
В команде Семака мне нравится, как играет Азмун. Дзюба силён. Барриос, Ракицкий… Перечислять можно долго, получится назвать всю команду. У "Зенита" поставлена командная игра, они сыгранны, уверены в себе, много опытных ребят, каждый знает манёвр на своей позиции", — цитирует Рауша "Спорт день за днём".
Константин Рауш: "Зенит" - самая сильная команда России, остальным сложно соперничать с ним
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