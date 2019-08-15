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Андрей Колесников: не помню, чтобы Кокорин выпивал в Валуйках

Андрей Колесников, выступающий за белгородский "Салют" и тренирующий детей, рассказал, каким был нападающий "Зенита" Александр Кокорин, когда оба проживали в Валуйках, а форвард еще не был звездой.

"Не помню, чтобы в Валуйках Саша выпивал, тем более много. В "Кофемании", наверное, алкоголь свою роль и сыграл. Хотя и трезвый человек может так же поступить, если его обидят. Ситуация была неординарная. Я Сашу знаю, по натуре он сто процентов не агрессор. Любой подтвердит. Помню наши игры в зале: если играешь против него жестко — он не взрывается. Другой станет тут же отвечать на поле, пихать локтем — это точно не про Кокорина.

Саша всегда был очень позитивным парнем. И десять лет назад, и сейчас такой же, разницы не заметил. Хорошие футболисты — такие раздолбаи. Одаренные, но не переживательные. Вот и Саша — веселый, в хорошем смысле простак. Испортили ли его деньги? Вам дать большие деньги, мне — фиг знает, что бы было, как бы это нас изменило.

Я в Валуйках бываю раза два-три в год, и Кокорина там все еще любят и уважают. А как еще, если футболист из такого маленького города пробился высоко, до сборной, прославляет Валуйки? Два поколения у нас выросло: я, Концедаловы, Тарабликов, Свежинцев — и Кокорин. С тех пор никого подобного не было", - цитирует Колесникова Sport24.


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Теги: Кокорин
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