Андре Шюррле: русские маты невозможно перевести на немецкий

Полузащитник "Спартака" Андре Шюррле, жена которого родом из Казахстана, рассказал о своем знании русского языка.



"Супруга не много рассказывала про Россию. Ее родители долго жили в Казахстане, а она здесь была не так часто. Но ее мама готовила русские блюда.



Русских слов знаю несколько. (Переходит на русский) Я не говорю по-русски. Чуть-чуть. Very чуть-чуть. Знаю ли я матерные слова? Да, знаю несколько слов, но не хочу их говорить. Когда я произношу эти слова при жене или ее родственниках, они говорят, что это невозможно перевести на немецкий - настолько это жестко", - рассказал Шюррле в передаче "КраСава" на YouTube.