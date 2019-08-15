» » Руслан Пименов: думаю, "Локомотив" выиграет у "Динамо" с разницей в два мяча

Руслан Пименов: думаю, "Локомотив" выиграет у "Динамо" с разницей в два мяча

Экс-нападающий московских «Локомотива» и «Динамо» Руслан Пименов в интервью Rusfootball.info поделился ожиданиями от противостояния своих бывших команд в шестом туре чемпионата России, а также прокомментировал победу «Краснодара» над португальским «Порту» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов и рассказал, чего ждет от краснодарцев в матчах раунда плей-офф с греческим «Олимпиакосом».
- Последние дни все обсуждают сенсационную победу «Краснодара» над «Порту». Насколько неожиданной она была для вас?

- По поводу игры с «Порту» у меня были хорошие предчувствия. Потому что соперник краснодарцев перед этим в своем чемпионате уступил какому-то слабому оппоненту ( «Жил Висенте» - Rusfootball.info). Видимо, игроки «Порту» были не очень хорошо готовы физически, и футболисты «Краснодара» этим воспользовались - молодцы.

- Продолжат ли краснодарцы свою победную поступь в противостоянии с греческим «Олимпиакосом»?

- Это совсем другие игры будут. Греки физически готовы лучше, чем «Порту». Плюс на выезде с греческими командами всегда трудно играть - там очень эмоциональные болельщики. То есть давление на судью и на соперника будет. Словом, непростое противостояние ожидается. Но, краснодарцам надо, изучив слабые стороны соперника, показывать свой фирменный игровой почерк, который полюбился болельщикам.

- Поговорим о чемпионате России. Центральным матчем шестого утра станет дерби «Динамо» - «Локомотив». За несколько дней до него появилась информация, что для главного тренера динамовцев Дмитрия Хохлова эта игра станет моментом истины. В случае поражения или ничьей в матче с «Локо» Хохлова может ждать отставка. Нужно ли сейчас руководству принимать такие меры?

- Нет. Команда ведь только строится. Не так много матчей прошло, чтобы все так резко менять. «Локомотив» же сейчас набрал хорошую форму. Особенно отметил бы Крыховяка. Плюс Чорлука и Хеведас в центре обороны практически без ошибок играют. Да и Джорджевич в атаке добавился - он точно будет напрягать защитников «Динамо».

- Перед игрой динамовцы столкнулись с кадровыми проблемами: в начале встречи с «Зенитом» травму получил голкипер и капитан Антон Шунин, Артуру Юсупову сыграть с «Локо» не позволит дисквалификация.

- Это игроки основного состава - однозначно это серьезная потеря. Антону, конечно же, здоровья. Неплохо игру с «Зенитом» на самом деле провел его коллега по амплуа Игорь Лещук, уверенно. Во втором мяче в принципе особо виноват он не был. А вот с тем, как заменить Юсупова, кто будет выполнять его объем работы - придется решать эту задачу.

- Какого результата ждете в дерби?

- Думаю, «Локомотив» одержит победу с разницей в два мяча. Опять же красно-зеленые сейчас в очень хорошей форме.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

Присоединяйтесь к группе «Rusfootball» во Вконтакте

Следуйте за нами в Twitter
   Опубликовал:
Теги: Пименов Локомотив Динамо
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Спартак" одержал победу над "Туном" 3
«Спартак» не может без нервотрёпки. Помогли вратари и Шюррле 9
Леонардо: Неймар совершил ошибки
Игрок, который был на просмотре в "Манчестер Юнайтед", покончил с собой
Киевское "Динамо" объявило имя нового главного тренера 1
Томас Цорн: Чемпионат России - один из лучших в Европе. С Тилем договорились за 40 минут 6
Христо Стоичков: я не хочу возвращения Неймара в "Барселону". Это будет бомба замедленного действия
Дзола: когда Кепа отказался уходить с поля, мы в "Челси" потеряли дар речи
Нападающий "Ромы" Юндер продлил контракт с клубом до 2023 года
Руслан Пименов: думаю, "Локомотив" выиграет у "Динамо" с разницей в два мяча
Александр Головин рассказал, как футболистов критикуют за видеоигры 1
"Урал" подарил бессрочные абонементы экипажу, спасшему людей при аварийной посадке 7
Футболки "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" вошли в число самых ужасных по версии L'Equipe 4
Шедевральный гол Сергеева и лидерство "Ротора". Обзор 8-го тура ФНЛ 2
"Спартак" - "Тун": составы команд на ответный матч ЛЕ 20
Илья Геркус - о ситуации со срывом трансляции матча "Порту" - "Краснодар: так в бизнесе не принято
"Порту" собирается подать в суд на "Матч ТВ" 23
Денис Суарес рассказал об обиде на Вальверде 1
Адвокат Глушаковой: суд решил, что на 200 млн Денис купил продукты на неделю? 7
Унаи Эмери подтвердил, что Озил и Колашинац вернулись к тренировкам с "Арсеналом"
Федерация футбола Нигерии неправильно изобразила флаг Украины (фото) 7
Месси, Роналду и ван Дейк - претенденты на звание на титул игрока года УЕФА 5
"Манчестер Юнайтед" хочет продлить контракт с Линеделефом
"Торпедо" представило новую форму на сезон-2019/20 с шотландским орнаментом (фото) 3
Неймара беспокоят боли в ноге. У него может случиться рецидив старой травмы
"Rusfootball.info" требуется ведущий ленты новостей
"Японский Месси" отказался уйти из "Реала" в аренду 1
Гурам Аджоев: арбитры ошибаются и в европейских чемпионатах, и в матчах Лиги чемпионов
Мирзов рассказал, почему на него перестал рассчитывать Карпин 5
Матч за Суперкубок УЕФА стал для Клоппа 800-м в тренерской карьере 1
Все новости