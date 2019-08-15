Руслан Пименов: думаю, "Локомотив" выиграет у "Динамо" с разницей в два мяча

Экс-нападающий московских «Локомотива» и «Динамо» Руслан Пименов в интервью Rusfootball.info поделился ожиданиями от противостояния своих бывших команд в шестом туре чемпионата России, а также прокомментировал победу «Краснодара» над португальским «Порту» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов и рассказал, чего ждет от краснодарцев в матчах раунда плей-офф с греческим «Олимпиакосом».



- Последние дни все обсуждают сенсационную победу «Краснодара» над «Порту». Насколько неожиданной она была для вас?



- По поводу игры с «Порту» у меня были хорошие предчувствия. Потому что соперник краснодарцев перед этим в своем чемпионате уступил какому-то слабому оппоненту ( «Жил Висенте» - Rusfootball.info). Видимо, игроки «Порту» были не очень хорошо готовы физически, и футболисты «Краснодара» этим воспользовались - молодцы.



- Продолжат ли краснодарцы свою победную поступь в противостоянии с греческим «Олимпиакосом»?



- Это совсем другие игры будут. Греки физически готовы лучше, чем «Порту». Плюс на выезде с греческими командами всегда трудно играть - там очень эмоциональные болельщики. То есть давление на судью и на соперника будет. Словом, непростое противостояние ожидается. Но, краснодарцам надо, изучив слабые стороны соперника, показывать свой фирменный игровой почерк, который полюбился болельщикам.



- Поговорим о чемпионате России. Центральным матчем шестого утра станет дерби «Динамо» - «Локомотив». За несколько дней до него появилась информация, что для главного тренера динамовцев Дмитрия Хохлова эта игра станет моментом истины. В случае поражения или ничьей в матче с «Локо» Хохлова может ждать отставка. Нужно ли сейчас руководству принимать такие меры?



- Нет. Команда ведь только строится. Не так много матчей прошло, чтобы все так резко менять. «Локомотив» же сейчас набрал хорошую форму. Особенно отметил бы Крыховяка. Плюс Чорлука и Хеведас в центре обороны практически без ошибок играют. Да и Джорджевич в атаке добавился - он точно будет напрягать защитников «Динамо».



- Перед игрой динамовцы столкнулись с кадровыми проблемами: в начале встречи с «Зенитом» травму получил голкипер и капитан Антон Шунин, Артуру Юсупову сыграть с «Локо» не позволит дисквалификация.



- Это игроки основного состава - однозначно это серьезная потеря. Антону, конечно же, здоровья. Неплохо игру с «Зенитом» на самом деле провел его коллега по амплуа Игорь Лещук, уверенно. Во втором мяче в принципе особо виноват он не был. А вот с тем, как заменить Юсупова, кто будет выполнять его объем работы - придется решать эту задачу.



- Какого результата ждете в дерби?



- Думаю, «Локомотив» одержит победу с разницей в два мяча. Опять же красно-зеленые сейчас в очень хорошей форме.