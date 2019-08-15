Томас Цорн: Чемпионат России - один из лучших в Европе. С Тилем договорились за 40 минут

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн рассказал, что не видит проблемы в переговорах с топ-иностранцами, когда речь заходит о переезде в Россию.

"Я вообще проблем не вижу. Чемпионат России — один из лучших в Европе. Англия, Германия, Франция, Италия, Испания — а за ними Россия. Игроки знают, что "Спартак" — большой клуб, и уговаривать их особо не надо. Например, с Тилем, несмотря на всю его востребованность в Европе, мне хватило 40 минут разговора, после чего он пошел в свой клуб и сказал, что хочет в "Спартак", — сказал Цорн в передаче "КраСава" на ютубе.