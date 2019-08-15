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Сергей Корниленко вошел в тренерский штаб "Крыльев Советов"

Экс-нападающий "Крыльев Советов" Сергей Корниленко был представлен в качестве тренера клуба. В декабре 2018 года он получил тренерскую лицензию УЕФА категории "А", сообщает официальный сайт самарцев.

"Я очень рад возвращению в Самару. Для меня начинается новый этап в футбольной карьере. Постараюсь принести такую же пользу "Крыльям" в новом качестве, какую приносил команде, будучи игроком. Буду рад видеть болельщиков как на «Самара Арене», так и на выездных играх", - цитирует Корниленко пресс-служба "Крыльев".


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Теги: Корниленко Крылья Советов
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