Два дерби за уик-энд. Превью 6-го тура РПЛ

«Оренбург» - «Сочи»

Пятница, 18:00. Матч Премьер

«Урал» - «Крылья»

Суббота, 14:00. Матч ТВ

«Тамбов» - «Краснодар»

Суббота, 16:30. Матч Премьер

«Зенит» - «Ахмат»

Суббота, 19:00. Матч Премьер

«Арсенал» - «Рубин»

Воскресенье, 14:00. Матч Премьер

«Уфа» - «Ростов»

Воскресенье, 16:30. Матч ТВ

«Динамо» - «Локомотив»

Воскресенье, 19:00. Матч Премьер

«Спартак» - ЦСКА

Понедельник, 20:00. Матч Премьер

Хохлову пора исправляться, иначе вскоре «Динамо» возглавит кто-то другой, и матч против «Локомотива» отличный повод повернуть руководство к себе. А Кононову лучше не надевать любимый пиджак в понедельник.Федотов и Точилин остались единственными тренерами в лиге, кто всё ещё без побед в сезоне. Игроки «Сочи» так вообще не забили ни одного мяча. Тенденцию должен прекратить Заболотный, который долго сопротивлялся переезду, но всё-таки перебрался в стан дебютантов премьер-лиги. Учитывая проблемы «Оренбурга» в обновлённом центре обороны, Зе вполне может начать с первого матча.Правда, вряд ли гостям будет везти так же, как на прошлой неделе, когда арбитр Мешков в упор не мог разглядеть танцы локтями внутри штрафной. После того случая хотя бы нашла своего героя награда, и ближайшие четыре матча «Сочи» придется проводить без Миладиновича.Михаил Вилков (Нижний Новгород)Нет – Миладинович