Два дерби за уик-энд. Превью 6-го тура РПЛ

«Оренбург» - «Сочи»
Пятница, 18:00. Матч Премьер
Пятница, 18:00. Матч Премьер
Федотов и Точилин остались единственными тренерами в лиге, кто всё ещё без побед в сезоне. Игроки «Сочи» так вообще не забили ни одного мяча. Тенденцию должен прекратить Заболотный, который долго сопротивлялся переезду, но всё-таки перебрался в стан дебютантов премьер-лиги. Учитывая проблемы «Оренбурга» в обновлённом центре обороны, Зе вполне может начать с первого матча.
Правда, вряд ли гостям будет везти так же, как на прошлой неделе, когда арбитр Мешков в упор не мог разглядеть танцы локтями внутри штрафной. После того случая хотя бы нашла своего героя награда, и ближайшие четыре матча «Сочи» придется проводить без Миладиновича.
Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород)
Дисквалифицированы: Нет – Миладинович
«Урал» - «Крылья»
Суббота, 14:00. Матч ТВ
Суббота, 14:00. Матч ТВ
Екатеринбург начал так мощно, что даже вырывался в лидеры, но после второго тура вернулись традиционные проблемы Парфёнова. Как, например, было с «Локомотивом» на прошлой неделе - вроде бы отрезками «Урал» был симпатичен, даже наиграл на один мяч. Но счёт вышел 0:4 в пользу Москвы - сложился он из кошмарных индивидуальных перфомансов в обороне, километровых разрывов и неуверенности в завершающей стадии.
«Крылья» живут не сытнее. После солидной победы над ЦСКА Самара только ей и утешается - позади четыре поражения подряд. Учитывая, что Божович провалился и в прошлом сезоне (пришлось играть стыки), увольнение, скорее всего - дело одной-двух недель, если волжане не поправятся.
Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)
Баланс матчей в Премьер-Лиге: +4=11-3 (22:19)
В прошлом сезоне: 1:1, 1:0
«Тамбов» - «Краснодар»
Суббота, 16:30. Матч Премьер
Суббота, 16:30. Матч Премьер
Среди недели «Краснодар» сотворил настоящее чудо и после домашнего поражения оставил «Порту» без Лиги чемпионов впервые почти за десять лет. Если «быки» сумеют настроиться после исторического успеха на проходную игру против одного из аутсайдеров лиги - у Григоряна практически нет шансов. Физическая разница почти наверняка не скажется: у Мусаева достаточно длинная скамейка, чтобы освежить состав.
Судья: Николай Волошин (Смоленск).
Дисквалифицированы: Чуперка - Намли
«Зенит» - «Ахмат»
Суббота, 19:00. Матч Премьер
Суббота, 19:00. Матч Премьер
Есть ли смысл на этот раз Москве надеяться, что чемпион наконец-то споткнется? Вряд ли. Даже с мощной голосовой поддержкой работников пресс-службы команда Рахимова выдала невнятную игру против Спартака. А в Петербурге на бровке не будет даже ободряющего президента клуба.
Зато будет беспощадный Дзюба, который сделал - вы только вдумайтесь - 4 забитых мяча и 3 голевые передачи за пять игр. Если Уциев и Нижич продолжат раздавать подарки соперникам, Артему даже не придется напрягаться, чтобы улучшить свою статистику.
Судья: Алексей Матюнин (Москва)
Дисквалифицированы: Нет – Мбенг
Баланс матчей в Премьер-Лиге: +11=7-6 (37:21)
В прошлом сезоне: 1:0, 1:1
«Арсенал» - «Рубин»
Воскресенье, 14:00. Матч Премьер
Воскресенье, 14:00. Матч Премьер
Больше мотивационных речей в исполнении Шаронова мы почти наверняка не увидим. Из-за того, что казанский клуб представлял старшего тренера как главного, сам Шаронов и «Рубин» схлопотали в итоге миллион и двести тысяч рублей штрафа. Мотиватор из молодого наставника получается слишком дорогой, поэтому клуб решил, как сообщали в СМИ, прекратить тиражировать фамилию Шаронов в социальных сетях.
Тем более последние туры Казань серьёзно притормозила. Очевидно, пора исправляться, но «Арсенал», позорно вылетевший из Лиги Европы, внутри чемпионата идёт среди лидеров даже без Джорджевича, Мирзова и Бакаева.
Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).
Баланс матчей в Премьер-Лиге: +3=4-1 (6:4)
В прошлом сезоне: 2:2, 0:0
«Уфа» - «Ростов»
Воскресенье, 16:30. Матч ТВ
Воскресенье, 16:30. Матч ТВ
Обе команды серьёзно изменились за прошедшее межсезонье. «Ростов» перешёл на другую схему, да и вообще оставил прежние игровые принципы - теперь Карпин делает ставку на игру с мячом и прессинг (и получается классно!). А вот «Уфа» только лишилась нескольких игроков и начала слишком легко пропускать - по сути, пропала единственная сильная стороны башкирской команды.
На что остаётся рассчитывать Уфе? На родной искусственный газон, на котором тяжеловато играть в нормальный футбол.
Судья: Евгений Турбин (Дмитров). В сезоне 2019/20 – 3 матча – 20 ж.к. – 1 к.к.
Баланс матчей в Премьер-Лиге: +1=4-5 (4:11)
В прошлом сезоне: 0:0, 1:0
«Динамо» - «Локомотив»
Воскресенье, 19:00. Матч Премьер
Воскресенье, 19:00. Матч Премьер
Положение Хохлова становится тяжелее. Руководство летом угрохало на состав порядочно денег, но качественно усилиться у команды так и не получается - москвичи опять барахтаются неподалеку от зоны стыков. Пишут, что верхушка «бело-голубых» ждёт решающего фейла, чтобы поставить Бердыева (недавно Василий Конов приводил слухи, что может прийти и Каррера!).
Победа в дерби здорово поможет Хохлову и точно даст ему какое-то время на спасение ситуации. Но «Локомотив» куда в лучшем состоянии, плюс у них в составе Крыховяк и Миранчуки, а на посту главного тренера – кавалер ордена Александр Невского.
Судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург).
Дисквалифицированы: Юсупов – Нет
Баланс матчей в Премьер-Лиге: +14=15-25 (71:93)
В прошлом сезоне: 1:1, 0:1
«Спартак» - ЦСКА
Понедельник, 20:00. Матч Премьер
Понедельник, 20:00. Матч Премьер
Кононов без пиджака, новички красно-белых, роскошный Чалов (со сломанным носом) - тем вокруг дерби слишком много, чтобы обсуждать предстоящий центральный матч тура в таком формате. Предварять дерби мы будем говорить отдельно, тем более из-за матча Лиги Европы игра будто вынесена за пределы тура.
Такие понедельники мы ждём и любим.
Судья: Алексей Еськов (Москва).
Дисквалифицированы: Понсе – Нет
Баланс матчей в Премьер-Лиге: +20=14-22 (75:74)
В прошлом сезоне: 1:1, 0:2