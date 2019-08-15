Гендиректор УК "Динамо" опроверг, что концерты убивают газон

Гендиректор УК "Динамо" Андрей Лунтовский рассказал об уходе за газоном "ВТБ-Арены".— Да, данная система сейчас применяется на всех полях, которые готовили к ЧМ-2018. Мы привлекли серьезных специалистов и, используя их опыт, достаточно быстро, четко и профессионально сделали новый высококлассный газон.Сейчас продолжаем уход за ним силами той же компании и нашей агрономической службы. Все направлено на то, чтобы минимизировать любую человеческую ошибку, ведь не секрет, что у нас на стадионе помимо футбольных матчей проходят и концерты, в ходе которых поле испытывает некий стресс. Поэтому как до, так и после них мы проводим ряд специальных процедур, которые минимизируют возможный ущерб газона.Один из примеров — выступление группы KISS, которое прошло 13 июня. На поле находились достаточно тяжелые сценические конструкции, но к Суперкубку 6 июля поле было в отличном состоянии. Более того, 4 августа у нас прошло грандиозное шоу Дженнифер Лопес на стадионе, и уже к матчу "Динамо" - "Зенит" 10 августа поле оказалось идеальным.— Что самое страшное для газона? Когда он накрыт 4 дня и больше. Тогда проходит процесс ослабления травы, в критических ситуациях она даже вымирает. В день проведения шоу в зоне танцпола и фанзоны поле закрывается легким покрытием всего на один день, это совершенно безопасно.В зону риска может попасть только та часть поля, на которой находится сценическое оборудование. Оно тяжелое, к тому же требуется порядка семи дней для того, чтобы собрать и разобрать эту конструкцию. Поэтому мы очень скрупулезно относимся к согласованию места, где организаторы устанавливают сцену. Наша цель, чтобы она максимально близко была расположена к трибунному пространству и не затрагивала игровую зону, тем самым минимизируя негативное воздействие на траву.