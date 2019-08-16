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Суперновички, толковый гендиректор, единение с фанатами. «Спартак» выздоравливает?

И пусть в составе есть Мирзов, а игра с «Туном» развалилась на два разных тайма – похоже, Народной команде всё-таки становится лучше.


Последние месяцы на «Спартак» было больно смотреть. Кононов со страдальческим лицом говорил про особый путь, который напоминал со стороны его собственную дорогу на дыбу. Команда мучилась, болельщики разжигали, вспоминая недавний золотой век, а в это же время (второй сезон подряд) ненавистный ЦСКА издевательски двигал «красно-белых» в последнем туре.

Весной было не лучше в плане качества футбола, но тогда ещё дышала надежда, что команда в процессе становления. Ближе к лету сомнений почти ни у кого не оставалось. А тут новый сезон – и сразу же «Сочи», обыгранный лишь судейским каким-то чудом, футбольная импотенция и открытый бунт фанатов.

Но последние недели дают возможность поверить, что «Спартак» на пути к спасению. И вот почему.

Максименко на данный момент лучший вратарь лиги

Воспитанник Александр Максименко играет на ключевой позиции и тащит круче всех в этом чемпионате. Если бы не он, «Сочи» вело к перерыву – и не факт, что только в один гол. Из «Ростова» команда увезла очки не только благодаря арбитру – Максименко выручал после ударов Ерёменко и Паршивлюка.



Он хорошо отстоял и с «Динамо». Хотя Панченко упорно целился в кого-то на трибуне, мяч иногда летел в створ.

Что бы случилось с Кононовым и «Спартаком», если бы всего этого Максименко не дал? Команда развалилась бы уже на старте, а пока, есть ощущение, она становится крепче. Да, местами она до сих страдает и чего-то не может, но у нас в чемпионате может всё только «Зенит». Тот же второй тайм «Краснодара» с «Рубином» был чуть ли не провальным (хотя сказалось меньшинство). ЦСКА все оправдывают за молодой состав, но там вообще-то Акинфеев, Влашич, Сигурдссон, Чалов - и звонко влететь в Самаре это не помешало. Да и с тем же «Сочи» (пусть на результат и повлиял Мешков) ЦСКА мучился абсолютно точно так же.

Максименко центральный пункт сегодняшней команды Кононова. И теперь очень смешно вспоминать, что летом на полном серьёзе сообщали, что «Спартак» может забрать из «Арсенала» Левашова (Гильерме ещё куда ни шло). Кононов не догадался этого сделать – и спас себя (по крайней мере, на данный момент). Впрочем, ему могли просто не дать этого сделать.

Пресс-служба начала работать

Многие по старинке считают такие вещи не особо важными. На самом деле, это полдела. Как ты представишь новичка, так его и примут. Тем, как ты преподносишь поражение или победу, можно усиливать или сбавлять реакцию болельщиков. Хороший контент может просто сблизить с командой.

До прихода в клуб Лисина это была совсем катастрофа. Многого стоит одна история про «горлопанов». Неизвестным чудом оказавшаяся на сайте статья стала мемом российского футбола – и эксплуатируется до сих пор.

Теперь игроков представляют так – и это роскошно.

Ну и защищать своих Лисин тоже умеет. За свой твит по итогам товарищеского матча ЦСКА – «Спартак» журналист Малосолов получил бан на домашние матчи «красно-белых» за оскорбление Адриано.

Пришли крутые новички

Когда ушли Зе и Фернандо, стало по-настоящему страшно. Первый был лучшим бомбардиром прошлого сезона, второй не только системообразующим игроком, но и периодическим спасителем. Но пока что игроки, которые пришли им на замену показывают себя достойно.

Хотя это общая оценка, а говорить нужно по каждому. Понсе покарал Шунина и схлопотал дисквалификацию, но дважды забил «Туну» - уже неплохо, но дальше надо прибавлять и в чемпионате. Про Ларрсона говорить рано – у него было время лишь в Грозном. Тил тоже не успел как следует разыграться, но уже добавил команде уверенности в прессинге, а ещё моментально принял участие в трёх голевых атаках. Следует ли что-нибудь говорить про крутого Шюррле?


Наконец-то в руководстве «Спартака» положительная фигура

Это, конечно, следствие предыдущего пункта. На Томаса Цорна поначалу смотрели скептически (да и подтрунивали над слухами о родстве с Прядкиным), но теперь его просто обожают.

Конечно, давать какие-то оценки слишком рано. Шюррле может (тьфу-тьфу-тьфу) сломаться, может увязнуть Тил, а Мирзов с Ларрсоном так и останутся подобиями Мелкадзе и Ломовицкого. Тогда моментально работа Цорна окажется неудовлетворительной, а о замечательной игре в Грозном никто и не вспомнит.

Но пока Цорн может наслаждаться тем, как его ласкают в сети.

Может, и с фанатами будет лучше?

Не так давно погиб в автокатастрофе известный болельщик «красно-белых» Алексей Бахыт. Клуб отреагировал максимально правильно – было сделано всё, чтобы отдать дань уважения человеку, который пробил более 500 разных выездов.

Команда и болельщики объединились так, как этого не было давно. И это так же стоит дорогого и важно для непростого сезона, который только начинается.

Ещё бы объединяться не только по таким печальным поводам.


Фото: "Чемпионат", Василий Пономарев / Sportbox.ru, sport24


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Теги: Спартак Кононов Цорн
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