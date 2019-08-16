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Пилот, посадивший самолет в кукурузном поле в Подмосковье, оказался болельщиком "Спартака"

Командир аварийно севшего в поле самолета А321 "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов рассказал, что является болельщиком "Спартака".

15 августа лайнер, летевший по маршруту Жуковский — Симферополь, при наборе высоты столкнулся со стаей чаек, из-за чего оба двигателя лайнера отключились. В результате пилоты сажали самолет на кукурузном поле неподалеку от взлетно-посадочной полосы аэропорта. Всего на борту воздушного судна находились 226 пассажиров, все они остались живы.

Всем членам экипажа самолета клуб "Урал" презентовал бессрочные абонементы на домашние матчи команды.

"Воспользуюсь ли бессрочным абонементом на матчи "Урала"? Конечно. Я люблю футбол, с детства болельщик московского "Спартака". На тот момент "Урала" не было в высшей лиге.

Поскольку я житель Свердловской области, очень уважительно отношусь к футбольному клубу "Урал". С очень большим удовольствием принимаю этот абонемент, конечно. Мне очень приятно.

Я очень давно не посещал матчи РПЛ в связи с характером моей работы. Мне очень приятно. Спасибо футбольному клубу "Урал", — сказал Юсупов в эфире Первого канала.

Sport24


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Теги: Спартак Урал
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