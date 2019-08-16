Трансфер защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена в "Рому" сорвался в последний момент, сообщает Gazzetta dello Sport.
Римляне хотели арендовать игрока с правом выкупа и были в шаге от совершения сделки, однако Ловрен в последний момент потребовал дополнительный 1 млн евро в виде подписного бонуса.
Несмотря на то, что игрок согласился пойти на понижение зарплаты в Риме, его желание получить подъемные сильно не понравилось руководству "Ромы", из-за чего сделка сорвалась.
Sport24
"Рома" отказалась приобретать Ловрена из-за финансовых аппетитов игрока
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