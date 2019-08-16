Нападающий "Базеля" Рикки Ван Волфсвинкель вынужден будет приостановить свою карьеру из-за серьезного заболевания, сообщает пресс-служба клуба.
У 30-летнего голландца диагностирована церебральная аневризма головного мозга. Это заболевание опасно тем, что может привести к кровоизлиянию в мозг. Футболисту предстоит сделать операцию, из-за чего он пропустит от шести месяцев до года.
Sport24
Нападающий "Базеля" Ван Волфсвинкель пропустит около года из-за аневризмы головного мозга
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