Нападающий "Базеля" Ван Волфсвинкель пропустит около года из-за аневризмы головного мозга

Нападающий "Базеля" Рикки Ван Волфсвинкель вынужден будет приостановить свою карьеру из-за серьезного заболевания, сообщает пресс-служба клуба.У 30-летнего голландца диагностирована церебральная аневризма головного мозга. Это заболевание опасно тем, что может привести к кровоизлиянию в мозг. Футболисту предстоит сделать операцию, из-за чего он пропустит от шести месяцев до года.