Бывший владелец "Кубани" Олег Мкртчан приговорен к 9 годам тюрьмы

Бывший владелец "Кубани" Олег Мкртчан приговорен к 9 годам колонии за хищение кредитов ВЭБа на 2,5 миллиарда долларов."Признать Мкртчана виновным ... и назначить ему наказание в виде девяти лет лишения свободы со штрафом 900 тысяч рублей. Гражданский иск некоммерческой организации "Фонд промышленных активов" удовлетворить, взыскать с Мкртчана 198 миллиардов 498 миллионов 229 тысяч 874 рубля 57 копеек", - сказал судья Олег Музыченко.