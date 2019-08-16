Бывший владелец "Кубани" Олег Мкртчан приговорен к 9 годам колонии за хищение кредитов ВЭБа на 2,5 миллиарда долларов.
"Признать Мкртчана виновным ... и назначить ему наказание в виде девяти лет лишения свободы со штрафом 900 тысяч рублей. Гражданский иск некоммерческой организации "Фонд промышленных активов" удовлетворить, взыскать с Мкртчана 198 миллиардов 498 миллионов 229 тысяч 874 рубля 57 копеек", - сказал судья Олег Музыченко.
"Р-Спорт"
Бывший владелец "Кубани" Олег Мкртчан приговорен к 9 годам тюрьмы
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