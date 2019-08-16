"Оренбург" - "Сочи": стартовые составы команд

"Оренбург" и "Сочи" определились со стартовыми составами на матч 6-го тура РПЛ, который пройдет на стадионе "Газовик" в Оренбурге (начало — в 18:00 мск).



"Оренбург": Руденко, Сиваков, Терехов, Шахов, Афонин, Кулишев, Аюпов, Мишкич, Рикарду Алвеш, Чуканов, Деспотович.



"Сочи": Джанаев, Кудряшов, Юрганов, Новосельцев, Калугин, Полоз, Цаллагов, Набиуллин, Мостовой, Нобоа, А. Заболотный.