Бывший защитник "Спартака" Юрий Ковтун поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ, в котором красно-белые сыграют с ЦСКА.
"Никто никогда не собирается отдавать очки в главном дерби страны. Победы всегда дают положительный импульс для команд. ЦСКА набрал ход в чемпионате. Да, у "Спартака" три победы подряд, но про них не надо помнить, надо идти дальше. Просто не будет никому, расслабляться нельзя. Матч покажет, конечно, кто на данный момент более подготовлен тактически, индивидуально и командно, конечно же. Все будет зависеть от совокупности.
В таких матчах всегда сложно что-то предсказать. Игры всегда проходят в упорной, неуступчивой и жесткой борьбе. Эта встреча всегда стоит особняком. Болельщики, я уверен, будут подстегивать команды. "Спартаку" необходимо набирать очки, которые сильно потеряны, отобрать их у соперника. Но каждая команда будет играть на победу. Посмотрим, кто кому какие сюрпризы преподнесет", — цитирует Ковтуна News.ru.
Юрий Ковтун: матчи "Спартака" и ЦСКА всегда стоят особняком
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