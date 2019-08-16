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Ондржей Ванек: если будет возможность, хотел бы продолжить карьеру в России

Чешский полузащитник Ондржей Ванек прокомментировал расторжение контракта с "Уфой", а также рассказал о планах на дальнейшую карьеру.

"Сейчас "Уфа" выбрала путь с молодыми футболистами на поле. Согласен с расторжением контракта, потому что хочу играть. Я благодарен "Уфе" за эти три года, мы с руководством подали друг другу руки. Ничего плохого не могу сказать про клуб. Обидно, что не провел в этом сезоне ни одного матча. Я нормально тренировался, между мной и Шамилем Газизовым было хорошее общение. Руководство знает, как лучше для команды.

Желаю удачи всем пацанам. В "Уфе" у меня появилось очень много друзей, мне здесь было очень хорошо. Спасибо болельщикам, которые приходили на стадион и поддерживали команду. Пока что я еду домой, там договорюсь с командой и буду тренироваться. Хочу поддерживать себя в форме, чтобы быть готовым на 100%, когда поступит предложение.

Пока нет вариантов продолжения карьеры. Сейчас я свободный агент, поэтому у меня больше времени, чем у игроков с контрактом. Не буду спешить, выберу для себя хороший вариант. Если будет возможность, хотел бы продолжить карьеру в России. Я выучил язык, мне нравятся люди, а чемпионат здесь высокого уровня», — приводит слова Ванека "Рейтинг Букмекеров".


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Теги: Ванек Уфа
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