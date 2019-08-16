"То есть как? Придуркам доверить строить храм??? То есть это, как улицу мести — храм строить? Или, может, это наказание, а не честь?! Мои чувства оскорблены", — написал Уткин в телеграм-канале.
Sport24.ru
Василий Уткин ответил на слова Тарасова о Кокорине и Мамаеве: придуркам доверить строить храм?
Блогер Василий Уткин раскритиковал бывшего полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова. Хавбек ранее встал на защиту находящихся за решеткой Александра Кокорина и Павла Мамаева. Футболист считает наказание слишком суровым и заявил, что лучше бы игрокам предложили построить стадион или храм.
Фото: News.ru
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