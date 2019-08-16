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Юрий Белоус: основная задача Смородской была убрать Семина, от меня требовалось постоянно кивать

Известный функционер Юрий Белоус вспомнил о своей работе в "Локомотиве", а также порассуждал о работе Сергея Семака в "Зените" и об уровне РПЛ.

"Официально я в "Локомотиве" проработал четыре месяца, неофициально ушел еще на полмесяца меньше. Меня пригласила Ольга Смородская, мы были знакомы ранее. После "Москвы" я грешным делом подумал, что меня зовут на спортивную составляющую. Но Ольга Юрьевна стукнула себя кулаком в грудь: "Ты думаешь, я сюда пришла хозяйством заниматься? Я сюда пришла на спорт!» Она хотела участвовать в трансферах, говорить, кого покупать, кого — нет.

Наверное, у нее были в этом сильные стороны, но начала она по "Интернационалу": "Весь мир насилья мы разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим". Основная задача была убрать Юрия Семина. Он был против ее приездов на базу, чтобы заходила в раздевалку. Потом Палыча сменил Юрий Красножан, который тут же заявил: "Да пожалуйста, хоть установку давайте". Я это проходил в "Москве", где шесть лет руководил, а потом на сборы начали приезжать какие-то клерки, рассказывать небылицы. Поэтому Семина прекрасно понимал. В их противостоянии совет директоров поддержал Смородскую, и столько лет было потеряно, пока снова не вернулся Юрий Палыч. От меня требовалось постоянно кивать головой, чтобы работать. Мне это было неинтересно и неприятно, так что дорожки быстро разошлись. Сейчас этот клуб возглавил Василий Кикнадзе, которого знаю очень давно. Поэтому желаю красно-зеленым только удачи. Кикнадзе — очень сильный менеджер.

Надо отметить, что Сергей пока начинающий тренер. Я очень рад, что он уже выиграл золото. Но мы будем говорить о Семаке как о состоявшемся специалисте, когда он возьмет 2-3 чемпионства. При этом не могу сказать, что Сергей так уж молод. Ему за 40. Молодой был Слуцкий, которого мы назначили главным тренером в 34 года. Семак провел блестящую карьеру, потом поработал в "Уфе". Надо отдать должное Алексею Миллеру, который доверил ответственный пост Сергею. Я за Семака особенно переживаю. Помимо того, что был капитаном в "Москве", еще и моим соседом по даче. Кроме того, мы оба с Луганщины, так что нас связывают дружеские отношения. В том, что у Семака с его интеллектом и лидерскими качествами пока здорово получается на посту тренера, нет ничего удивительного. На пользу ему идут и очень грамотные действия руководства "Зенита". Зимой взяты Ракицкий, Барриос, Азмун — шикарно. По одному сильному футболисту в линию — то, что надо. А когда набирают по 10-15 в одно трансферное окно — это катастрофа. Летом питерцы вновь действуют убедительно и на "вход", и на "выход". Так серьезно разгрузить платежную ведомость, избавиться от футболистов, которые не соответствуют уровню клуба, — большое дело. Конечно, "Зенит" — вновь главный претендент на золото. Желаю Семаку закрепить прошлогодний успех.

Считаю очень правильным решение по лимиту "8+17" в РПЛ, где еще должны быть два доморощенных футболиста. Плюс создание Юношеской лиги U-17. Самое главное — жить по средствам. С чего началась финансовая гонка? Наверное, с "водочных" денег "Алании". Потом потянулись другие. Должен быть жесткий финансовый фейр-плей, суровые критерии лицензирования. Ну нельзя пускать в РПЛ команду, которая играет в другом городе. Есть клубы, которые содержат государственные монополии, и то их могут обыграть команды с бюджетом, который меньше в десять раз. То, что творится в футболе, — зеркальное отражение происходящего в стране. Не секрет, что экономика в стагнации, всем непросто. Остается идти по пути воспитания молодых футболистов, а не закупки готовых звезд. Оздоровить ситуацию в футболе — задача РФС, РПЛ и руководителей клубов", — цитирует Белоуса "Спорт день за днем".


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Теги: Белоус Локомотив Семин Смородская
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