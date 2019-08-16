"Сочи" забил! Аж дважды, но не сразу разобрался, в какие ворота

Если раньше главным фарм-клубом чемпиона страны считался «Оренбург», то теперь «Сочи» уверенно перехватил это звание. Однако к 6 туру обе команды подходили в зоне вылета. И оттуда пока не выбрались.

Кадр из трансляции "Матч Премьер". "Сочи" начал забивать в первом же матче с Заболотным!

Чемпионат России



6 тур



"Оренбург" - "Сочи" - 1:1



Голы: Калугин, 46 (автогол), Полоз, 68 (пенальти)

Джоэль Фамейе неделю назад спас «Оренбург» от поражения, а Владимира Федотова – от возможной отставки, однако места в основе ему всё равно не нашлось. На тренера давили ещё зимой, когда всё шло хорошо, а уж с пятым поражением подряд его положение стало бы совсем угрожающим.Но в матче с «Сочи» оренбуржцам была нужна только победа: где побеждать, если не дома в матче с командой, которая за 5 игр не забила ни разу? Чтобы это исправить, руководство «Сочи» во главе с самим Борисом Ротенбергом продолжило уговаривать Антона Заболотного, несмотря на отказы, – и сегодня Зе вышел в стартовом составе, чтобы с помощью Нобоа, Мостового и Полоза забить первый в истории гол «Сочи» в премьер-лиге.Ясное дело, что в пятницу вечером все стремились уйти с работы пораньше, дабы успеть к началу игры «Оренбурга» против «Сочи», но если у кого-то не получилось, то ничего страшного: в первые минуты не было даже фолов. Соперники присматривались друг к другу, вели разведку и далее по списку штампов…Первый тайм запомнился в первую очередь спорными эпизодами. Владимир Федотов в свойственном ему эмоциональном стиле психовал на бровке на 13-й минуте, когда Алвеш был сбит в чужой штрафной Цаллаговым. Но отличный повтор (а применительно к судье – зоркий ассистент) позволил понять, что Ибрагим сначала сыграл в мяч.Потом Вилков раздал по карточке в обе стороны и продолжил соблюдать нейтралитет с эпизодом уже в другой штрафной, но зря. Заболотный пробросил мяч в штрафную, и тут в него на скорости влетел Терехов. Игра в корпус, достаточная для падения на скорости, Вилкова не впечатлила: арбитр вообще был настроен использовать свисток по минимуму.В середине тайма это точно был не «Оренбург». Минуте к 35-й «Сочи» вёл по ударам 5:0, владел мячом 62% времени против 28%. Команда Федотова, не получив пенальти, будто решила, что впереди ловить нечего и отошла на свою половину. В разрушении была успешна, но вообще-то «Оренбург» играл дома, в прошлом году был крепким середняком и шёл на последнем месте – в этой ситуации такое себе достижение.Однако за 10 минут до конца тайма «Оренбург» встрепенулся и ответил тремя классными атаками с участием Кулишева, Мишкича, Алвеша и Деспотовича. Игра даже пошла на встречных курсах, а команда Федотова, ничего не предпринимавшая впереди весь тайм, за концовку превзошла соперника по остроте. Проходили и длинные забросы, и комбинации – не получалось только нанести хороший удар.Иван Новосельцев в интервью отметил, что «Сочи» давно не забивал (в премьер-лиге так никогда), так что во втором тайме очень рассчитывал на гол в исполнении партнёров. Но легенда «Зенита» вряд ли мог предположить, что Калугину хватит на выполнение миссии полминуты – Никита в стиле праймового Фалькао перевёл навес Алвеша в дальний угол своих ворот.Откровенно говоря, оно того не стоило: за спиной у молодого защитника находился Деспотович, который умеет забивать разве что ножницами, просто подставить голову он бы вряд ли смог как надо.Шанса отмазаться Точилин своему защитнику не дал: тренер оперативно изменил схему с тремя центральными оборонцами, Карапетян заменил именно Калугина.Сочинцы и так очень хотели забить, но спустя полминуты после начала тайма у них просто не осталось иного выхода, как всей командой наседать на соперника, тем более впереди теперь играли и Заболотный, и Карапетян. Было необходимо придвинуть игру к чужим воротам и начать навешивать на здоровяков.Угрозу на линии штрафной представлял и Полоз, заставивший Руденко совершить классный сэйв. Минуты после 60-й «Оренбург» занервничал: Вилкову даже пришлось бегать на дальнюю скамейку, чтобы показать тренеру команды Платону Захарчуку жёлтую, а после того, как тот передразнил рефери, - и красную.Без Захарчука «Оренбург» посыпался: позволяли навешивать, выносили мяч через центр. На радиусе штрафной круто сыграл Цаллагов, затем на Набиуллин навесил на Великого Зе, а тот в очередной раз с удовольствием упал в штрафной.Честно говоря, более весомый повод для падения у Антона был в уже упомянутом столкновении с Тереховым. Если бы захотел, форвард, возможно устоял бы, но зачем, если Чуканов так очевидно и глупо подталкивает тебя обеими вытянутыми руками. Мы помним Андреа как автора красивых голов, но защитных навыков для правого латераля ему недостаёт. А что поделать, если потерю Сутормина «Оренбург» пока не компенсировал?Полоз нервничал, Руденко этим почти воспользовался, но своё имя в историю клуба Дмитрий вписал.Не сказать, что «Сочи» забил и успокоился на этом, мол, сегодня первый гол, а первую победу отложим на потом. Но «Оренбург» сумел переломить атакующую инерцию гостей, которым теперь было что оборонять, а Федотов попробовал оживить атаку заменами. Снова на 20 минут вышел Фамайе, однако не всё джокером уровня Шапи ганец пока не стал.Лучший момент имел другой выходец со скамейки: после подачи углового Артём Галаджан головой метил примерно куда и Калугин, но нападающему не хватило ювелирности исполнения сочинского защитника.Ничья с соседом по таблице вряд ли может радовать команду, идущую в зоне вылета, но гости должны быть расстроены меньше – они забили сразу два гола, сумели отыграться, какие-никакие задачи выполнили. «Оренбург» играл дома, не удержал победу, не сумел добыть её в концовке и остался на последнем месте. Ждать ли Федотову усиления и Федотову ли оно достанется?Руденко, Сиваков, Терехов, Шахов, Афонин, Кулишев (Галаджан, 80), Аюпов, Мишкич, Рикарду Алвеш (Фамейе, 71), Чуканов, Деспотович.Джанаев, Кудряшов, Юрганов, Новосельцев (Лагатор, 70), Калугин (Карапетян, 54), Полоз, Цаллагов, Набиуллин, Мостовой (Бурмистров, 78), Нобоа, А. Заболотный.Новосельцев, 19, Аюпов, 22, Мишкич, 42, Цаллагов, 63, Деспотович, 84, Нобоа, 90+2