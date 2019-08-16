"Сочи" забил! Аж дважды, но не сразу разобрался, в какие ворота

Джоэль Фамейе неделю назад спас «Оренбург» от поражения, а Владимира Федотова – от возможной отставки, однако места в основе ему всё равно не нашлось. На тренера давили ещё зимой, когда всё шло хорошо, а уж с пятым поражением подряд его положение стало бы совсем угрожающим.
Но в матче с «Сочи» оренбуржцам была нужна только победа: где побеждать, если не дома в матче с командой, которая за 5 игр не забила ни разу? Чтобы это исправить, руководство «Сочи» во главе с самим Борисом Ротенбергом продолжило уговаривать Антона Заболотного, несмотря на отказы, – и сегодня Зе вышел в стартовом составе, чтобы с помощью Нобоа, Мостового и Полоза забить первый в истории гол «Сочи» в премьер-лиге.
Можно было не торопиться
Ясное дело, что в пятницу вечером все стремились уйти с работы пораньше, дабы успеть к началу игры «Оренбурга» против «Сочи», но если у кого-то не получилось, то ничего страшного: в первые минуты не было даже фолов. Соперники присматривались друг к другу, вели разведку и далее по списку штампов…
Игроки не светят, значит звездой будет судья
Первый тайм запомнился в первую очередь спорными эпизодами. Владимир Федотов в свойственном ему эмоциональном стиле психовал на бровке на 13-й минуте, когда Алвеш был сбит в чужой штрафной Цаллаговым. Но отличный повтор (а применительно к судье – зоркий ассистент) позволил понять, что Ибрагим сначала сыграл в мяч.
Потом Вилков раздал по карточке в обе стороны и продолжил соблюдать нейтралитет с эпизодом уже в другой штрафной, но зря. Заболотный пробросил мяч в штрафную, и тут в него на скорости влетел Терехов. Игра в корпус, достаточная для падения на скорости, Вилкова не впечатлила: арбитр вообще был настроен использовать свисток по минимуму.
Кто на поле хозяин?
В середине тайма это точно был не «Оренбург». Минуте к 35-й «Сочи» вёл по ударам 5:0, владел мячом 62% времени против 28%. Команда Федотова, не получив пенальти, будто решила, что впереди ловить нечего и отошла на свою половину. В разрушении была успешна, но вообще-то «Оренбург» играл дома, в прошлом году был крепким середняком и шёл на последнем месте – в этой ситуации такое себе достижение.
Пробуждение
Однако за 10 минут до конца тайма «Оренбург» встрепенулся и ответил тремя классными атаками с участием Кулишева, Мишкича, Алвеша и Деспотовича. Игра даже пошла на встречных курсах, а команда Федотова, ничего не предпринимавшая впереди весь тайм, за концовку превзошла соперника по остроте. Проходили и длинные забросы, и комбинации – не получалось только нанести хороший удар.
Не пропустили в раздевалку, получили из неё
Иван Новосельцев в интервью отметил, что «Сочи» давно не забивал (в премьер-лиге так никогда), так что во втором тайме очень рассчитывал на гол в исполнении партнёров. Но легенда «Зенита» вряд ли мог предположить, что Калугину хватит на выполнение миссии полминуты – Никита в стиле праймового Фалькао перевёл навес Алвеша в дальний угол своих ворот.
Откровенно говоря, оно того не стоило: за спиной у молодого защитника находился Деспотович, который умеет забивать разве что ножницами, просто подставить голову он бы вряд ли смог как надо.
Шанса отмазаться Точилин своему защитнику не дал: тренер оперативно изменил схему с тремя центральными оборонцами, Карапетян заменил именно Калугина.
На шести пора остановиться
Сочинцы и так очень хотели забить, но спустя полминуты после начала тайма у них просто не осталось иного выхода, как всей командой наседать на соперника, тем более впереди теперь играли и Заболотный, и Карапетян. Было необходимо придвинуть игру к чужим воротам и начать навешивать на здоровяков.
Угрозу на линии штрафной представлял и Полоз, заставивший Руденко совершить классный сэйв. Минуты после 60-й «Оренбург» занервничал: Вилкову даже пришлось бегать на дальнюю скамейку, чтобы показать тренеру команды Платону Захарчуку жёлтую, а после того, как тот передразнил рефери, - и красную.
Без Захарчука «Оренбург» посыпался: позволяли навешивать, выносили мяч через центр. На радиусе штрафной круто сыграл Цаллагов, затем на Набиуллин навесил на Великого Зе, а тот в очередной раз с удовольствием упал в штрафной.
Честно говоря, более весомый повод для падения у Антона был в уже упомянутом столкновении с Тереховым. Если бы захотел, форвард, возможно устоял бы, но зачем, если Чуканов так очевидно и глупо подталкивает тебя обеими вытянутыми руками. Мы помним Андреа как автора красивых голов, но защитных навыков для правого латераля ему недостаёт. А что поделать, если потерю Сутормина «Оренбург» пока не компенсировал?
Полоз нервничал, Руденко этим почти воспользовался, но своё имя в историю клуба Дмитрий вписал.
«Оренбург» идёт за победой
Не сказать, что «Сочи» забил и успокоился на этом, мол, сегодня первый гол, а первую победу отложим на потом. Но «Оренбург» сумел переломить атакующую инерцию гостей, которым теперь было что оборонять, а Федотов попробовал оживить атаку заменами. Снова на 20 минут вышел Фамайе, однако не всё джокером уровня Шапи ганец пока не стал.
Лучший момент имел другой выходец со скамейки: после подачи углового Артём Галаджан головой метил примерно куда и Калугин, но нападающему не хватило ювелирности исполнения сочинского защитника.
Для «Сочи» – неплохо, для «Оренбурга» – так себе?
Ничья с соседом по таблице вряд ли может радовать команду, идущую в зоне вылета, но гости должны быть расстроены меньше – они забили сразу два гола, сумели отыграться, какие-никакие задачи выполнили. «Оренбург» играл дома, не удержал победу, не сумел добыть её в концовке и остался на последнем месте. Ждать ли Федотову усиления и Федотову ли оно достанется?
Чемпионат России
6 тур
"Оренбург" - "Сочи" - 1:1
Голы: Калугин, 46 (автогол), Полоз, 68 (пенальти)
6 тур
"Оренбург" - "Сочи" - 1:1
Голы: Калугин, 46 (автогол), Полоз, 68 (пенальти)
"Оренбург": Руденко, Сиваков, Терехов, Шахов, Афонин, Кулишев (Галаджан, 80), Аюпов, Мишкич, Рикарду Алвеш (Фамейе, 71), Чуканов, Деспотович.
"Сочи": Джанаев, Кудряшов, Юрганов, Новосельцев (Лагатор, 70), Калугин (Карапетян, 54), Полоз, Цаллагов, Набиуллин, Мостовой (Бурмистров, 78), Нобоа, А. Заболотный.
Предупреждения: Новосельцев, 19, Аюпов, 22, Мишкич, 42, Цаллагов, 63, Деспотович, 84, Нобоа, 90+2