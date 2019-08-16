Защитник "Спартака", уроженец Иркутска Андрей Ещенко высказался о причинах лесных пожаров в Сибири. В понедельник Авиалесоохрана сообщала, что в России действуют 202 лесных пожара на площади 283,2 тысячи гектаров, которые активно тушат в Иркутской области и в Красноярском крае. Кроме того, лесные пожары действуют на более чем 2,5 миллиона гектаров леса на удаленных территориях.
"У меня есть друзья, которые живут там, следят за ситуацией, рассказывают. Ну не могли эти пожары начаться вот просто так. И раньше летом лес, бывало, горел, но не в таких масштабах. Есть подозрения, что за этим могут стоять какие-то бизнесмены, которым в последнее время государство перекрывает кислород и запрещают просто так все вырубать", - цитирует Ещенко "Чемпионат".
По словам Ещенко, в России присутствует коррупция, которой нет в той же Швейцарии, где "Спартак" проводил квалификационный матч Лиги Европы с местным "Туном". "Понятно, что в Швейцарии нет продажности, коррупции — они знают, что если нарушат закон или что-то будут мутить, то тут же получат уголовный срок. А вот в России… Сейчас один делает для себя вот так, чтобы быстрее заработать. Придет другой, будет делать эдак. У нас, наверное, менталитет такой — не только в Иркутске, а по всей стране", — добавил футболист.
Андрей Ещенко: понятно, что в Швейцарии нет продажности и коррупции, а вот в России…
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