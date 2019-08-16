"Крылья Советов" подтвердили, что время начала матча 7-го тура чемпионата России со "Спартаком" перенесено.
Матч состоится 25 августа в Самаре. Игра должна была стартовать в 14:00 по московскому времени, однако "Спартак" попросил лигу перенести начало на 19:00 (20:00 по самарскому времени) в связи с малым количеством времени на восстановление, поскольку за три дня до этого красно-белым предстоит выезд в Португалию на матч с "Брагой". Эта встреча пройдет 22 августа и начнется в 21:45 мск.
"ФК "Спартак" как участник еврокубков воспользовался своим правом переноса времени матча в РПЛ. Футбольный клуб "Крылья Советов" обязан принять это решение лиги. Таким образом, матч "Крылья" - "Спартак" состоится 25 августа в 20:00", — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
"Крылья Советов": матч 7-го тура РПЛ со "Спартаком" начнется в 19:00 мск
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