"Спорт-Экспресс" сообщает, что защитник "Уфы" Данила Круговой склонен принять предложение питерского клуба, а не ЦСКА, как сообщалось ранее.
Насколько известно, оба клуба предложили клубу 2 млн евро и предложили сопоставимые условия по контракту, но, по информации источника, "Зенит" собирается улучшить предложение по контракту.
Ранее сообщалось, что Круговой собирается выбрать ЦСКА.
Источник: Круговой склоняется к переходу в "Зенит"
Пока не ясно, в какой команде окажется защитник
Фото: metaratings
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