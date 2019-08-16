"Спартак" предоставил экипажу Airbus A321 право бессрочного посещения домашних матчей

Члены экипажа самолёта Airbus А321, севшего на кукурузное поле, смогут бесплатно посещать встречи "красно-белых" на "Открытии"

Фото: 360tv

- Все мы в футбольном клубе "Спартак-Москва", как и миллионы россиян по всей стране, невероятно воодушевлены чудесным спасением пассажиров самолета Airbus А321, который совершил жесткую аварийную посадку в кукурузном поле неподалеку от аэропорта Жуковский.



Восхищаемся мужеством и профессионализмом членов экипажа авиакомпании "Уральские авиалинии", которые сумели предотвратить страшную катастрофу.



Мы также гордимся тем фактом, что командир воздушного судна, а теперь и Герой России Дамир Юсупов является болельщиком московского "Спартака"! И поэтому хотим сообщить, что предоставляем ему и всем героическим членам экипажа Airbus A321 бессрочное право бесплатного посещения домашних матчей ФК "Спартак-Москва" на "Открытие Арене".



Двери нашего стадиона всегда открыты для вас, герои! - было опубликовано на официальном сайте клуба.



Напоминаем, что вчера Airbus A321 вылетел из аэропорта Жуковский, но потерял двигатели из-за столкновения со стаей птиц. Пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин приняли решение сажать самолёт на кукурзное поле.



Руководили эвакуацией пассажиров бортпроводники Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко, Надежда Вершинина и Яна Ягодина.



Все из 226 пассажиров выжили.