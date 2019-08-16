- Все мы в футбольном клубе "Спартак-Москва", как и миллионы россиян по всей стране, невероятно воодушевлены чудесным спасением пассажиров самолета Airbus А321, который совершил жесткую аварийную посадку в кукурузном поле неподалеку от аэропорта Жуковский.
Восхищаемся мужеством и профессионализмом членов экипажа авиакомпании "Уральские авиалинии", которые сумели предотвратить страшную катастрофу.
Мы также гордимся тем фактом, что командир воздушного судна, а теперь и Герой России Дамир Юсупов является болельщиком московского "Спартака"! И поэтому хотим сообщить, что предоставляем ему и всем героическим членам экипажа Airbus A321 бессрочное право бесплатного посещения домашних матчей ФК "Спартак-Москва" на "Открытие Арене".
Двери нашего стадиона всегда открыты для вас, герои! - было опубликовано на официальном сайте клуба.
Напоминаем, что вчера Airbus A321 вылетел из аэропорта Жуковский, но потерял двигатели из-за столкновения со стаей птиц. Пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин приняли решение сажать самолёт на кукурзное поле.
Руководили эвакуацией пассажиров бортпроводники Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко, Надежда Вершинина и Яна Ягодина.
Все из 226 пассажиров выжили.
"Спартак" предоставил экипажу Airbus A321 право бессрочного посещения домашних матчей
Члены экипажа самолёта Airbus А321, севшего на кукурузное поле, смогут бесплатно посещать встречи "красно-белых" на "Открытии"
Фото: 360tv
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