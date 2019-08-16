» » "Спартак" предоставил экипажу Airbus A321 право бессрочного посещения домашних матчей

"Спартак" предоставил экипажу Airbus A321 право бессрочного посещения домашних матчей

Члены экипажа самолёта Airbus А321, севшего на кукурузное поле, смогут бесплатно посещать встречи "красно-белых" на "Открытии"
Фото: 360tv
- Все мы в футбольном клубе "Спартак-Москва", как и миллионы россиян по всей стране, невероятно воодушевлены чудесным спасением пассажиров самолета Airbus А321, который совершил жесткую аварийную посадку в кукурузном поле неподалеку от аэропорта Жуковский.

Восхищаемся мужеством и профессионализмом членов экипажа авиакомпании "Уральские авиалинии", которые сумели предотвратить страшную катастрофу.

Мы также гордимся тем фактом, что командир воздушного судна, а теперь и Герой России Дамир Юсупов является болельщиком московского "Спартака"! И поэтому хотим сообщить, что предоставляем ему и всем героическим членам экипажа Airbus A321 бессрочное право бесплатного посещения домашних матчей ФК "Спартак-Москва" на "Открытие Арене".

Двери нашего стадиона всегда открыты для вас, герои! - было опубликовано на официальном сайте клуба.

Напоминаем, что вчера Airbus A321 вылетел из аэропорта Жуковский, но потерял двигатели из-за столкновения со стаей птиц. Пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин приняли решение сажать самолёт на кукурзное поле.

Руководили эвакуацией пассажиров бортпроводники Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко, Надежда Вершинина и Яна Ягодина.

Все из 226 пассажиров выжили.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

Присоединяйтесь к группе «Rusfootball» во Вконтакте
   Опубликовал:
Теги: Спартак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(6)

Последние новости

"Манчестер Юнайтед" договорился с "Ромой" об аренде Санчеса, но игрок отверг предложение
"Витесс" разгромил "Зволле", Караваев забил гол
Александр Точилин: не давали "Оренбургу" выйти со своей половины, но очередная ошибка судья повлияла
Бывшего тренера сборной Нигерии пожизненно отстранили от футбола за взятки и ставки 1
Фёдор Чалов: работаю с общей группой, здоровье не беспокоит 3
Коутиньо перейдёт в "Баварию"
Огненное интервью Антона Заболотного (видео) 4
"Спартак" предоставил экипажу Airbus A321 право бессрочного посещения домашних матчей 6
Юрий Газзаев возглавил "Енисей" 2
Тренер "Сочи" Точилин: не согласен с КДК. Травма Чалова не настолько серьёзная 16
"МЮ" представил третью форму
Источник: Круговой склоняется к переходу в "Зенит" 21
Бэйл вошёл в состав на игру против "Сельты"
Ещенко - о лесных пожарах: все говорят, мол, экономически невыгодно, но людям же нечем дышать 26
"Крылья Советов": матч 7-го тура РПЛ со "Спартаком" начнется в 19:00 мск
"Сочи" забил! Аж дважды, но не сразу разобрался, в какие ворота
Андрей Ещенко: понятно, что в Швейцарии нет продажности и коррупции, а вот в России… 9
"Оренбург" и "Сочи" сыграли вничью 14
Криштиану Роналду снялся в азиатской рекламе с безумными танцами 1
Бывший главный тренер сборной Нигерии пожизненно дисквалифицирован за взяточничество 1
"Бавария" заплатит 10 млн евро за 20-летнего полузащитника гладбахской "Боруссии"
Юрий Белоус: основная задача Смородской была убрать Семина, от меня требовалось постоянно кивать 1
"Рома" хочет приобрести Дзаппакосту, "Челси" просит 25 миллионов евро
Василий Уткин ответил на слова Тарасова о Кокорине и Мамаеве: придуркам доверить строить храм? 28
Зинедин Зидан: Хамес Родригес в хорошей форме, я рад, что он в "Реале"
Дмитрий Булыкин - об отказе ему в регистрации на выборах: видимо, я кому-то неугоден 6
Ондржей Ванек: если будет возможность, хотел бы продолжить карьеру в России 1
Юрий Ковтун: матчи "Спартака" и ЦСКА всегда стоят особняком 2
Сборная Бразилии назвала состав на товарищеские матчи с Колумбией и Перу
В Краснодарском крае рассчитывают, что "Фишт" будет претендовать на финалы еврокубков
Все новости