Огненное интервью Антона Заболотного (видео)

Во время фотографирования новичка "Сочи" Антона Заболотного с фанатами кто-то захотел взять у форварда интервью и снял попытки завязать разговор на видео.

Фото: Чемпионат

Однако диалога не получилось: Заболотный никак не ответил на вопросы "Как вам вообще Сочи?" и "Почему из-за вас забили первый гол?"В конце видео нападающий покидает кадр под фразу "Спасибо за игру" от неудачливого интервьюера.В матче 6-го тура РПЛ против "Оренбурга" (1:1) Заболотный дебютировал за "Сочи" и помог команде забить первый гол в сезоне, заработав пенальти.