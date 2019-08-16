— Я работаю с общей группой, в плане здоровья, в принципе, ничего не беспокоит. Сказать, что настрой у команды перед дерби боевой — значит, не сказать ничего (улыбается). Подготовка проходит как обычно, думаю, к матчу мы подойдем в хорошей форме. О не самой удачной игре с "Сочи" мы забыли, все мысли — только о поединке со «Спартаком», — цитирует Чалова официальный сайт ЦСКА.
Лучший бомбардир прошлого чемпионата России получил травму в результате удара, нанесённого ему защитником "Сочи" Иваном Миладиновичем в матче прошлого тура. Миладинович был наказан 4-матчевой дисквалификацией.
Фёдор Чалов: работаю с общей группой, здоровье не беспокоит
Получивший перелом носа со смещением нападающий ЦСКА Фёдор Чалов рассказал о состоянии своего здоровья в преддверии дерби против "Спартака".
Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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