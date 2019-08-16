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Карпин сходил с женой в кинотеатр и уснул в зале

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин показал в своём инстаграме, как проводит время с женой. Карпин выложил фото, сделанное его супругой в момент, когда он, похоже, задремал.

Тренер сопроводил фото подписью "Когда любимая жена привела в кино" и смеющимися смайликами.



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Теги: Карпин
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