Карпин сходил с женой в кинотеатр и уснул в зале

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин показал в своём инстаграме, как проводит время с женой. Карпин выложил фото, сделанное его супругой в момент, когда он, похоже, задремал.Тренер сопроводил фото подписью "Когда любимая жена привела в кино" и смеющимися смайликами.