Тренер сопроводил фото подписью "Когда любимая жена привела в кино" и смеющимися смайликами.
Карпин сходил с женой в кинотеатр и уснул в зале
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин показал в своём инстаграме, как проводит время с женой. Карпин выложил фото, сделанное его супругой в момент, когда он, похоже, задремал.
Тренер сопроводил фото подписью "Когда любимая жена привела в кино" и смеющимися смайликами.
Тренер сопроводил фото подписью "Когда любимая жена привела в кино" и смеющимися смайликами.
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»
Присоединяйтесь к группе «Rusfootball» во Вконтакте