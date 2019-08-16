Семак отказался отпускать Мамману в "Сассуоло"

Защитник "Зенита" Эммануэль Маммана не перейдет в "Сассуоло", сообщает TyC Sports.



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Руководство "Зенита" было готово отпустить футболиста в итальянский клуб в аренду с последующим его выкупом за 10 млн евро, однако главный тренер "Зенита" Сергей Семак попросил руководство клуба не отпускать аргентинца в преддверии старта в Лиге чемпионов.



"Зенит" купил Мамману у "Лиона" в 2017 году за 16 млн евро.