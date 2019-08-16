"Рубин" до конца сезона будет выступать на стадионе "Центральный"
"Рубин" до конца нынешнего сезона будет проводить домашние матчи на "Центральном".
Фото: "Бизнес-Online"
Как сообщает "Спорт Бизнес Online", в клубе рассчитывали провести на "Центральном" только первую часть сезона. Однако из-за проведения чемпионата мира по рабочим профессиям World Skills на "Казань Арене" "Рубину" придётся провести на старом стадионе и вторую часть сезона-2019/20. Восстановить газон "Казань Арены" после проведения на ней мероприятия удастся только к следующему лету. На это будет выделено 90 млн рублей. Существует вероятность, что работы по восстановлению газона будут завершены к концу октября, однако она оценивается очень низко.
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