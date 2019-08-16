Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал ситуацию с защитником команды Данилом Круговым. 21-летний игрок имеет на руках два предложения — от ЦСКА и "Зенита".
Ранее сообщалось, что Круговой склоняется к переходу в петербургский клуб, воспитанником которого является. Ранее же приоритетным вариантом для него был ЦСКА.
"Давайте я пока помолчу. Непростая ситуация. Надо до понедельника-вторника разобраться. Пусть сам игрок решает", - цитирует Газизова "СЭ".
Шамиль Газизов: Круговой? Непростая ситуация. Пусть сам игрок решает
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