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Шамиль Газизов: Круговой? Непростая ситуация. Пусть сам игрок решает

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал ситуацию с защитником команды Данилом Круговым. 21-летний игрок имеет на руках два предложения — от ЦСКА и "Зенита".

Ранее сообщалось, что Круговой склоняется к переходу в петербургский клуб, воспитанником которого является. Ранее же приоритетным вариантом для него был ЦСКА.

"Давайте я пока помолчу. Непростая ситуация. Надо до понедельника-вторника разобраться. Пусть сам игрок решает", - цитирует Газизова "СЭ".


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Теги: Газизов Круговой Уфа
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