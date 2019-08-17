Данил Круговой: не продался за деньги, у отца была мечта, чтобы я играл в "Зените"
Защитник "Уфы" Данил Круговой прокомментировал информацию о том, что он близок к переходу в "Зенит".
Фото: ФК "Уфы"
"Ещё рано поздравлять, потому что ещё ничего не решено, бумаги никакие ещё не подписаны, пока ещё рано об этом говорить. Я не продался за деньги, потому что это второстепенная часть при переходе в один из этих клубов. Самое важное, что у отца, которого со мной сейчас нет, была мечта, чтобы я играл в "Зените". На протяжении всего времени он мне помогал, давал правильные советы свыше, надеюсь, сейчас поможет сделать правильный выбор", - цитирует футболиста Pro Sport Story.
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