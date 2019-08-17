Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию, что УЕФА дал разрешение на вливание генеральным спонсором "железнодорожников" ОАО "РЖД" в клуб дополнительных средств в размере € 52 млн.
"Данная новость возникла из-за неправильного и бестолкового перевода информации, вот и всё. Единственное, что можно из этого почерпнуть, что у УЕФА нет к "Локомотиву" претензий по финансовому фейр-плей", - цитирует Мещерякова "Чемпионат.сом".
Мещеряков опроверг информацию, что УЕФА разрешил РЖД вложить в "Локо" € 52 млн
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