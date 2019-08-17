Экс-полузащитник "Локомотива" и "Динамо" Александр Самедов поделился мнением о предстоящем матче 6-го тура РПЛ между своими бывшими командами.
"Шунин — капитан и основной вратарь, его потеря, конечно же, скажется на "Динамо". Любая потеря лидера — это всегда серьёзно. Что касается новичков — Максимилиана Филиппа и Луки Джорджевича, не знаю, стоит ли их ждать на поле. Всё зависит от того, успели они адаптироваться и влиться в коллектив.
"Локомотив" — не безоговорочный, но фаворит, он сейчас помощнее выглядит, хотя "Динамо" тоже будет играть на победу. Команда начала сезон не очень хорошо, ей нужны очки. Состав у бело-голубых довольно неплохой, просто игрокам нужно время адаптироваться и привыкнуть. С каждой неделей они будут прибавлять, вот-вот у них всё должно пойти — почему бы этому не произойти именно в игре с "Локомотивом"?" — цитирует Самедова ТАСС.
Александр Самедов: потеря Шунина скажется на "Динамо" в матче с "Локомотивом"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»
Присоединяйтесь к группе «Rusfootball» во Вконтакте