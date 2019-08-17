Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров прокомментировал судейские изменения в назначениях на матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги между "Спартаком" и ЦСКА.
"На международном матче Еськов получил травму — надрыв ахиллова сухожилия. Восстановление при такой травме — около месяца. В связи с этим произвели замену на Сергея Карасёва", - цитирует Егорова "Чемпионат".
У судьи Еськова диагностирован надрыв ахиллова сухожилия
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»
Присоединяйтесь к группе «Rusfootball» во Вконтакте