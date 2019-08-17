» » Андрей Червиченко: у "Спартака" полное судейское счастье - судьи благоволят команде, но игры в чемпионате пока никакой нет

Андрей Червиченко: у "Спартака" полное судейское счастье - судьи благоволят команде, но игры в чемпионате пока никакой нет

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко в интервью корреспонденту Rusfootball.info поделился ожиданиями от самого принципиального дерби «Спартак» - ЦСКА в рамках 6-го тура РПЛ.
Фото: mtdata.ru
- Жду серьезного матча - от ножа, боевого, - сказал Червиченко. - Думаю, накал будет очень серьезный. Потому что обе команды не совсем удачно начали сезон. ЦСКА просто немножко не везет, их даже судьи где-то чуть-чуть поддушивают. У «Спартака» же, напротив, полное судейское счастье - судьи благоволят команде, но игры в чемпионате пока никакой нет. Думаю, в этом матче обе команды должны показать свои претензии относительно позиций в чемпионате. Тем более что «Спартак» должен все-таки каким-то образом продемонстрировать, зачем были сделаны такие дорогие покупки. Потому что пока себя оправдывает только одно приобретение - Шюррле. Остальные пока под вопросом.

- Несмотря на то, что «Спартак» прошел в следующую стадию квалификации Лиги Европы, игра красно-белых в последнем матче с «Туном» оставила очень много вопросов. Матч с ЦСКА, наверное, лучшая возможность реабилитироваться за неубедительную игру?..

- Реабилитироваться, конечно, надо, но вопрос: каким образом? Если человек на костылях, он не пробежит быстро стометровку, как бы ему того не хотелось. Поэтому не знаю, что должно произойти, чтобы «Спартак» сделал что-то невероятное. Мне кажется, «Спартак» не проиграет, но не за счет класса, а именно за счет фарта или еще каких-то потусторонних вещей. И, конечно, вопрос: выйдет ли Чалов у ЦСКА? Потому что это серьезная угроза для спартаковских ворот. А защита у «красно-белых» пока еще немного разболтанная. Мне кажется, что по структуре игры «армейцы» выглядят лучше, но сейчас у них много проблем. А у «Спартака» есть индивидуальности: тот же Шюррле может один что-то исполнить.

Это очень хорошо. Самое главное, появились черты «Спартака» 90-х, когда Титов по ниточке всем мяч выкатывал. Ну а предсказывать итог этого матча - абсолютно неблагодарная вещь.

В принципе «Спартак» сейчас поймал какой-то кураж, и на этом кураже выиграл последний матч с «Туном». «Спартак» использовал все сто процентов своих возможностей и забил сопернику два мяча, а те же швейцарцы при выходе с вратарем один на один дважды просто не могли исполнить технический прием - катнуть мяч мимо вратаря. Поэтому на таком везении, настроении и хорошей форме Шюррле у «Спартака», мне кажется, пойдет. Бакаев? Основная ударная сила «Спартака». Сначала швейцарцы не поняли, кто это такой, и он забил два хороших мяча. Но во втором матче они разобрались и поняли, как с ним играть. ЦСКА еще больше понимает структуру спартаковской игры, поэтому не думаю, что у Бакаева будет много возможностей проявить себя. Хотя, может быть, один раз и поразит ворота.

- Федор Чалов, несмотря на перелом носа, наравне со всеми игроками ЦСКА готовится к дерби.

- Тренироваться можно. Бравада - вещь, конечно, хорошая. Но когда у тебя нос сломан, все-таки это и на дыхании сказывается, и вообще ощущения не самые лучшие. Не знаю, наденет Чалов эту специальную маску или нет, но, не забывайте, что любое столкновение со спартаковским защитником может привести к ухудшению ситуации. И не уверен, что в борьбе с Чаловым защитники «Спартака» не будут использовать такой элемент, как плотный удар плечом или локтем.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

Присоединяйтесь к группе «Rusfootball» во Вконтакте
   Опубликовал:
Теги: Червиченко Спартак ЦСКА
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(3)

Последние новости

Андрей Панюков: сейчас у "Урала" черная полоса, не хватает фарта
Первая голевая Шапи, очередной судейский залёт. «Краснодар» на классе разобрался с «Тамбовом»
"Краснодар" одержал уверенную победу над "Тамбовом" 7
Томас Тухель: сильный "ПСЖ" - это "ПСЖ" с Неймаром в составе
Андрей Червиченко: у "Спартака" полное судейское счастье - судьи благоволят команде, но игры в чемпионате пока никакой нет 6
"Зенит" - "Ахмат": стартовые составы 6
"Интер" планирует сделать предложение "МЮ" о приобретении Санчеса
У судьи Еськова диагностирован надрыв ахиллова сухожилия 3
Александр Самедов: потеря Шунина скажется на "Динамо" в матче с "Локомотивом"
Николоз Кутателадзе: на предложение "Спартака" согласился практически сразу
Миодраг Божович: вопрос результата был только один, сколько мы голов забьем
"Интер" недоволен текущим весом Лукаку в 104 кг 1
Мещеряков опроверг информацию, что УЕФА разрешил РЖД вложить в "Локо" € 52 млн 1
Данил Круговой: не продался за деньги, у отца была мечта, чтобы я играл в "Зените" 29
"Крылья Советов" на выезде победили "Урал" 8
"Тамбов" и "Краснодар" объявили стартовые составы 3
Малком, скорее всего, не сыграет со "Спартаком" 23
Неймар снова пропустит матч "ПСЖ" в Лиге 1
Кикнадзе опроверг слухи о том, что УЕФА разрешил РЖД вложить в "Локомотив" 52 млн евро 1
Нико Ковач: это была игра в одни ворота, мы доминировали в матче с "Гертой"
"Ювентус" надеется продать Ругани "Барселоне"
Леонид Слуцкий: думаю, что Лига чемпионов у "Витесса" в кармане 7
Источник: игроком года УЕФА станет Лионель Месси 2
Стал известен характер травмы Суареса
Форвард молодежной команды "ПСЖ" перешел в "Спартак" 4
"Урал" и "Крылья Советов" назвали стартовые составы
Карасев рассудит дерби "Спартак" - ЦСКА вместо Еськова 16
Леонид Слуцкий: Тиль - мечта для любого тренера 1
Квинси Промес: мне кажется, что в "Аяксе" я начал все заново 8
"Рома" подписала с Джеко новый контракт
Все новости