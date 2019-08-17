Андрей Червиченко: у "Спартака" полное судейское счастье - судьи благоволят команде, но игры в чемпионате пока никакой нет

- Жду серьезного матча - от ножа, боевого, - сказал Червиченко. - Думаю, накал будет очень серьезный. Потому что обе команды не совсем удачно начали сезон. ЦСКА просто немножко не везет, их даже судьи где-то чуть-чуть поддушивают. У «Спартака» же, напротив, полное судейское счастье - судьи благоволят команде, но игры в чемпионате пока никакой нет. Думаю, в этом матче обе команды должны показать свои претензии относительно позиций в чемпионате. Тем более что «Спартак» должен все-таки каким-то образом продемонстрировать, зачем были сделаны такие дорогие покупки. Потому что пока себя оправдывает только одно приобретение - Шюррле. Остальные пока под вопросом.
- Несмотря на то, что «Спартак» прошел в следующую стадию квалификации Лиги Европы, игра красно-белых в последнем матче с «Туном» оставила очень много вопросов. Матч с ЦСКА, наверное, лучшая возможность реабилитироваться за неубедительную игру?..
- Реабилитироваться, конечно, надо, но вопрос: каким образом? Если человек на костылях, он не пробежит быстро стометровку, как бы ему того не хотелось. Поэтому не знаю, что должно произойти, чтобы «Спартак» сделал что-то невероятное. Мне кажется, «Спартак» не проиграет, но не за счет класса, а именно за счет фарта или еще каких-то потусторонних вещей. И, конечно, вопрос: выйдет ли Чалов у ЦСКА? Потому что это серьезная угроза для спартаковских ворот. А защита у «красно-белых» пока еще немного разболтанная. Мне кажется, что по структуре игры «армейцы» выглядят лучше, но сейчас у них много проблем. А у «Спартака» есть индивидуальности: тот же Шюррле может один что-то исполнить.
Это очень хорошо. Самое главное, появились черты «Спартака» 90-х, когда Титов по ниточке всем мяч выкатывал. Ну а предсказывать итог этого матча - абсолютно неблагодарная вещь.
В принципе «Спартак» сейчас поймал какой-то кураж, и на этом кураже выиграл последний матч с «Туном». «Спартак» использовал все сто процентов своих возможностей и забил сопернику два мяча, а те же швейцарцы при выходе с вратарем один на один дважды просто не могли исполнить технический прием - катнуть мяч мимо вратаря. Поэтому на таком везении, настроении и хорошей форме Шюррле у «Спартака», мне кажется, пойдет. Бакаев? Основная ударная сила «Спартака». Сначала швейцарцы не поняли, кто это такой, и он забил два хороших мяча. Но во втором матче они разобрались и поняли, как с ним играть. ЦСКА еще больше понимает структуру спартаковской игры, поэтому не думаю, что у Бакаева будет много возможностей проявить себя. Хотя, может быть, один раз и поразит ворота.
- Федор Чалов, несмотря на перелом носа, наравне со всеми игроками ЦСКА готовится к дерби.
- Тренироваться можно. Бравада - вещь, конечно, хорошая. Но когда у тебя нос сломан, все-таки это и на дыхании сказывается, и вообще ощущения не самые лучшие. Не знаю, наденет Чалов эту специальную маску или нет, но, не забывайте, что любое столкновение со спартаковским защитником может привести к ухудшению ситуации. И не уверен, что в борьбе с Чаловым защитники «Спартака» не будут использовать такой элемент, как плотный удар плечом или локтем.
Андрей Червиченко: у "Спартака" полное судейское счастье - судьи благоволят команде, но игры в чемпионате пока никакой нет
Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко в интервью корреспонденту Rusfootball.info поделился ожиданиями от самого принципиального дерби «Спартак» - ЦСКА в рамках 6-го тура РПЛ.
Фото: mtdata.ru
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