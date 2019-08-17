В матче 6-го тура чемпионата России "Краснодар" на выезде победил "Тамбов" - 2:0.
Чемпионат России
6 тур
Гол: Вандерсон, 2, Уткин, 79
Тамбов: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Гогуа, Таказов, Тетрашвили, Осипенко, Гогуа, Карасёв, Чернышов (Бенито, 62), Мамтов (Аппаев, 46), Костюков (Хосонов, 78).
Краснодар: Крицюк, Петров (Стоцкий, 46), Спаич, Фьолусон, Рамирес, Камболов, Олссон (Берг, 66), де Вилена, Вандерсон, Игнатьев, Сулейманов
Предупреждения: Рамирес, 10, Карасев, 16, Тетрашвили, 80, Бенито, 83, Хосонов, 84
"Краснодар" одержал уверенную победу над "Тамбовом"
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