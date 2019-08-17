Нападающий "Урала" Андрей Панюков прокомментировал поражение своей команды в матче 6-го тура РПЛ против "Крыльев Советов" (1:3).
"Сейчас у команды черная полоса. В первом тайме момент был, но пропустили сразу же. Плюс удаление, две ошибки — сами привезли себе. Хотелось бы извиниться перед болельщиками. Стыдно.
Чего не хватает? Вроде настраиваемся, но фарта не хватает. Коллектив и состав боевой. После матча было нехорошее настроение в раздевалке", - цитирует Панюкова Sport24.ru.
Андрей Панюков: сейчас у "Урала" черная полоса, не хватает фарта
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