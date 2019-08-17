Чемпионат России
6 тур
"Зенит": Лунев, Иванович, Смольников (Жирков, 46), Ракицкий, Дуглас Сантос, Оздоев, Ерохин (Сутормин, 68), Ригони (Кузяев, 83), Барриос, Дзюба, Азмун.
"Ахмат": Гудиев, Уциев, Семенов, Анхель Ромеро, Нижич, Иванов (Понсе, 81), Глушаков (Гащенков, 90+1), Бериша (Роши, 62), Швец, Исмаэл Силва, Харин.
Предупреждения: Бериша, 14, Смольников, 24, Роши, 66, Оздоев, 74
Удаление: Уциев, 7
"Зенит" не смог обыграть "Ахмат", который с 7-ой минуты играл вдесятером
В матче 6-го тура чемпионата России "Зенит" дома не смог обыграть "Ахмат" (0:0).
Фото: ФК "Зенит"
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