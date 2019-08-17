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Артем Дзюба: судейство Матюнина - это позор! Просто безобразие!

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба раскритиковал работу главного арбитра матча 6-го тура РПЛ "Зенит" - "Ахмат" (0:0) Алексея Матюнина.
Фото: ФК "Зенит"
"Не смогли взломать оборону, но мы минут 30 не доиграли — игроки соперника стали валяться. Я считаю, что сегодня главный герой матча — это судья. Просто безобразие! Удалил игрока по делу! Что ты боишься? Чего ты испугался? Начинает все свистеть в другую сторону, все фолы. Чистый гол мы забили. Как это возможно?

На одном матче у нас есть VAR, на другом — нет VAR. Как это вообще понять? Я считаю, что Матюнин сегодня — просто герой матча. Это что такое вообще было?! Будем сейчас опять Егорова слушать, что он сейчас скажет?! У нас чемпионат стартовал — все играют хорошо, кроме судей. Трактует так, здесь желтая, здесь не желтая, чистая красная — у него какие-то сомнения. Что это такое вообще? Я считаю, что это позор. Такое судейство — это позор. Когда игроки валяются по 15 минут, когда вратарь мяч выбивает по 20 минут — судья даже желтую не показал. Матюнин — лучший игрок матча", - цитирует Дзюбу Sport24.ru.


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Теги: Дзюба Матюнин Зенит Ахмат
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