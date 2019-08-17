» » Дмитрий Селюк: Гогуа не помешал бы не только ЦСКА, но и другим топ-клубам России, включая "Зенит"

Дмитрий Селюк: Гогуа не помешал бы не только ЦСКА, но и другим топ-клубам России, включая "Зенит"

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы защитника "Тамбова" Седрика Гогуа прокомментировал информацию СМИ об интересе к его клиенту со стороны ЦСКА.

— Только что комментатор телеканала "Матч Премьер" Тимур Журавель во время игры "Тамбов" - "Краснодар" сообщил, что представители ЦСКА просматривают на матче Гогуа. Так ли это?

— Тимуру виднее, раз он там находится. Видимо, он общался с представителями ЦСКА. Это нормально. Я уверен, что за Гогуа наблюдает не только ЦСКА, но будут наблюдать и некоторые испанские клубы. Для этого я его и отдал в "Тамбов", чтобы он там себя проявлял, а другие могли посмотреть, как он играет. Безусловно, ЦСКА — это солидный топ-клуб России, который на постоянной основе играет в еврокубках. В ЦСКА отличаются правильным подходом к приобретению футболистов. Гогуа — чемпион Финляндии и чемпион Сербии. С ЦСКА он мог бы стать и чемпионом России. Могу сказать, что такой футболист не помешал бы не только ЦСКА, но и другим топ-клубам России, включая «Зенит», защитник которого Иванович на следующий год уже будет получать пенсионное удостоверение.

Sport24.ru


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

Присоединяйтесь к группе «Rusfootball» во Вконтакте
   Опубликовал:
Теги: Селюк Гогуа ЦСКА Тамбов Зенит
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

"Монако" с Головиным с крупным счетом проиграл "Метцу"
"Брешия" не объявляет о подписании Балотелли из-за суеверности владельца клуба
Стало известно, за сколько "Бавария" сможет выкупить у "Барселоны" Коутиньо
«Ахмат» остановил «Зенит», судейством были недовольны все 3
Александр Мостовой - о замене судьи на дерби: Карасев - странный персонаж. Все знают, как он судит 1
Кошмарная игра Дзюбы и Глушакова. Оценки матча "Зенит"-"Ахмат" 1
Дмитрий Селюк: Гогуа не помешал бы не только ЦСКА, но и другим топ-клубам России, включая "Зенит" 1
Маурисио Почеттино - о сравнениях с Гвардиолой: мы сможем выяснить сильнейшего только в игре один на один
Артем Дзюба: судейство Матюнина - это позор! Просто безобразие! 40
"Тоттенхэм" снова спасает VAR. "Сити" теряет очки
Сергей Семак: мне судейство абсолютно не понравилось 4
"Манчестер Сити" сыграл вничью с "Тоттенхэмом" 1
"Зенит" не смог обыграть "Ахмат", который с 7-ой минуты играл вдесятером 142
"Метц" - "Монако": Головин сыграет с первых минут 1
Вячеслав Караваев: в Голландии даже на телевидении обсуждают инстаграм Слуцкого 1
"Rusfootball.info" требуется ведущий ленты новостей
Ренату Санчеш хочет уйти из "Баварии"
Арбитр Турбин: у Дзюбы есть все предпосылки для работы судьёй
"Спартак" достиг принципиальной договоренности о трансфере полузащитника "Ниццы" 10
Сергей Матвеев: быстрые голы - это не фишка "Краснодара"
РПЛ поздравила Прядкина с днем рождения: с вами нас ждут новые смелые вызовы и рекорды! 2
Дмитрий Парфенов: хотели сделать праздник и для города, и для себя 1
"Ливерпуль" обыграл "Саутгемптон"
Андрей Панюков: сейчас у "Урала" черная полоса, не хватает фарта
Первая голевая Шапи, очередной судейский залёт. «Краснодар» на классе разобрался с «Тамбовом»
"Краснодар" одержал уверенную победу над "Тамбовом" 9
Томас Тухель: сильный "ПСЖ" - это "ПСЖ" с Неймаром в составе
Андрей Червиченко: у "Спартака" полное судейское счастье - судьи благоволят команде, но игры в чемпионате пока никакой нет 13
"Зенит" - "Ахмат": стартовые составы 6
"Интер" планирует сделать предложение "МЮ" о приобретении Санчеса
Все новости