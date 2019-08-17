Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы защитника "Тамбова" Седрика Гогуа прокомментировал информацию СМИ об интересе к его клиенту со стороны ЦСКА.
— Только что комментатор телеканала "Матч Премьер" Тимур Журавель во время игры "Тамбов" - "Краснодар" сообщил, что представители ЦСКА просматривают на матче Гогуа. Так ли это?
— Тимуру виднее, раз он там находится. Видимо, он общался с представителями ЦСКА. Это нормально. Я уверен, что за Гогуа наблюдает не только ЦСКА, но будут наблюдать и некоторые испанские клубы. Для этого я его и отдал в "Тамбов", чтобы он там себя проявлял, а другие могли посмотреть, как он играет. Безусловно, ЦСКА — это солидный топ-клуб России, который на постоянной основе играет в еврокубках. В ЦСКА отличаются правильным подходом к приобретению футболистов. Гогуа — чемпион Финляндии и чемпион Сербии. С ЦСКА он мог бы стать и чемпионом России. Могу сказать, что такой футболист не помешал бы не только ЦСКА, но и другим топ-клубам России, включая «Зенит», защитник которого Иванович на следующий год уже будет получать пенсионное удостоверение.
Sport24.ru
Дмитрий Селюк: Гогуа не помешал бы не только ЦСКА, но и другим топ-клубам России, включая "Зенит"
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