Сергей Семак оскорбил судей после матча "Зенит" - "Ахмат": не надо с этими козлами разговаривать

К игрокам подошел один из тренеров "Зенита" Виллиам Де Оливейра и сказал, чтобы они уходили в раздевалку. При этом Виллиам сам стал общаться с судьями. В этот момент к нему подошел главный тренер "Зенита" Сергей Семак и оттолкнул с криком: "Не надо с этими козлами разговаривать". Семак начал кричать на судей и в числе прочего выражать недовольство количеством компенсированного времени.
"Не надо с этими козлами разговаривать". pic.twitter.com/o12WjGvMSA— RuFootball (@rufootballru) August 17, 2019
Sport24.ru