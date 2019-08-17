Сергей Семак оскорбил судей после матча "Зенит" - "Ахмат": не надо с этими козлами разговаривать

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак раскритиковал судей после домашнего матча 6-го тура российской Премьер-лиги против "Ахмата".



Фото: "Спорт день за днем"

"Не надо с этими козлами разговаривать". pic.twitter.com/o12WjGvMSA — RuFootball (@rufootballru) August 17, 2019

В "Зените" остались недовольны несколькими решениями судейской бригады во главе с московским арбитром Алексеем Матюниным. После финального свистка несколько футболистов подошли к судьям и попытались обсудить принятые ими решения.К игрокам подошел один из тренеров "Зенита" Виллиам Де Оливейра и сказал, чтобы они уходили в раздевалку. При этом Виллиам сам стал общаться с судьями. В этот момент к нему подошел главный тренер "Зенита" Сергей Семак и оттолкнул с криком: "Не надо с этими козлами разговаривать". Семак начал кричать на судей и в числе прочего выражать недовольство количеством компенсированного времени.