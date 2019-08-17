"Потеряли очки, какое может быть хорошее настроение? Шучу. В таком сложном матче 1 очко — это хороший результат. На выезде, весь матч в меньшинстве. Было у нас пару контратак, если бы реализовали. Понятно, что "Зенит" — другого склада команда, но это чемпионат России — со всеми можно играть.
Удаление Уциева? По горячим следам не хочется говорить. Повтора не видел. Разберем этот момент, чтобы в будущем не повторялся.
Знали, что с "Зенитом" будет сложный матч, но не хотели уступать. Ехали сюда, не только чтобы на 1 очко претендовать, а хотели и 3 очка взять. Но в нашей ситуации и 1 очко — очень хороший результат.
Дзюба назвал судейство позором? Конечно, позор, когда дома в меньшинстве теряют очки, когда у нас удаляют игрока, а у них Смольникова не удаляют. Когда желтые карточки не показываются игрокам, которые с двух ног катятся — это не позор? Мы молчим и ничего не говорим. Давайте не будем говорить «позор». Нам и так было сложно в меньшинстве. Двоих-троих у нас надо было удалить — тогда было бы хорошо?", - цитирует Глушакова Sport24.ru.
Денис Глушаков - о словах Дзюбы о позорном судействе: 2-3 игроков "Ахмата", что ли, надо было удалить?
Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков прокомментировал исход матча 6-го тура РПЛ с "Зенитом" (0:0).
Фото: "Спорт день за днем"
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