"Сделаю все, чтобы Карасев больше не судил". Судейские скандалы в главном дерби

РФС заменил судью дерби - вместо травмировавшегося Еськова будет работать отправленный в запас после матча "Оренбург" - "Зенит" Карасёв. "Спартак" точно не в восторге от этого решения.





















Не будем углубляться в дикий российский футбол конца 90-х, когда в одном из дерби, по мнению армейской стороны, арбитр Сергей Хусаинов не назначил 7 (нет, лучше так, СЕМЬ) одиннадцатиметровых. Начнем с самого зажигательного и грязного (во всех смыслах) матча 2003 года. Основной спор возник из-за пенальти, с которого ЦСКА сравнял счет. В том моменте Сергей Семак, пытаясь добить мяч после удара Кириченко, проиграл позицию защитнику красно-белых Абрамидзе и нарушил правила. Арбитр Валентин Иванов посчитал, что именно спартаковец фолил и указал на точку. Именно тогда, в начале апреля 2003 года, с легкой руки Андрея Червиченко пошло устойчивое мнение об "организованной кампании против "Спартака". А о судье Валентине Иванове весь мир узнает во время чемпионата мира 2006 года, когда он в матче 1/8 финала между Португалией и Голландией покажет 16 желтых карточек и нарвется на гнев со стороны Зеппа Блаттера.Когда доверие к российским арбитрам начало принимать отрицательные значения, появилась практика назначений на принципиальные матчи иностранных рефери. Главное дерби страны приехал обслуживать итальянец Массимо Де Санктис, который отправился на Апеннинский полуостров с огромным красно-синим багажом хейта. Армейцев разгневало удаление Игоря Акинфеева. Голкипер ЦСКА, в моменте с опережением Владимира Быстрова, сыграл то ли рукой, то ли грудью (даже повтор не дает однозначный ответ). Штрафной, назначенный за фол вратаря армейцев, стал для "Спартака" голевым, что только умножило злость красно-синих болельщиков. После матча Акинфеев назвал Де Санктиса не судьей европейского уровня, заочно похвалив отечественных рефери. Валерий Газзаев прошелся по работе итальянца мощнее. Но тогдашняя беспроигрышная серия ЦСКА в дерби позволяла тренеру армейцев еще и троллить спартаковцев.Матч, в котором сборная России надолго лишалась своего основного вратаря. Игорь Акинфеев выскочил из-за штрафной и в борьбе с Веллитоном за верховой мяч неудачно приземлился на колено. После той игры болельщики разделились на 2 лагеря - те, кто не видел в единоборстве бразильца фола, и те, кто считал, что Веллитон целеустремленно наносил Акинфееву травму. Вратарь ЦСКА тогда не стеснялся в выражениях в адрес спартаковского форварда (спич Игоря по губам легко расшифровал Дмитрий Губерниев в знаменитой истории с невыключенным микрофоном). Карасев, судивший тот матч, наказал Веллитона желтой карточкой, что, по мнению спартаковцев, было спорным решением. Но не только этот горчичник насолил красно-белым, считавшим, что рефери посадил их команду "на свисток". Президент "Спартака" Леонид Федун был настолько взбешен работой Карасева, что обещал сделать все, чтобы этот арбитр больше не работал по своей футбольной специальности. Спустя несколько лет Карасев отметил на это назначением на один из матчей Евро-2016.Но ещё раньше спартаковцы снова "нарвались" на арбитра сегодняшнего дерби и получили от него два пенальти с удалением Кариоки в концовке, хотя вели в счёте 2:0 к началу второго тайма. Первый 11-метровый от Вагнера Дикань потащил, но со вторым в исполнении Дзагоева уже в компенсированное время уже не справился.Та игра породила ставший легендарным мем "ручной карасик": болельщики ЦСКА могут сколько угодно предъявлять статистику, согласно которой ЦСКА при Карасёве чаще проигрывает, чем побеждает, но спартаковцев всё равно не переубедить.С тех пор Карасёв ещё раз обслуживал главное дерби страны, и в третий раз из трёх зафиксировал ничью.Первое дерби в карьере Мурата Якина решил одиннадцатиметровый. С пенальти единственный мяч забил Дмитрий Комбаров, но назначение удара вызвало массу споров. Паршивлюк выскочил на встречу с Акинфеевым, который, по решению Владислава Безбородова, защитника "Спартака" сбил. Будь 5 лет назад VAR, арбитр бы разглядел явную симуляцию со стороны спартаковца. Но в динамике любой рефери в той ситуации указал бы на точку. У Паршивлюка нашлись свои защитники. Например, Сергей Юран доказывал, что за свою карьеру он много раз так "нырял", и вообще такое падение "нырянием" называть нельзя. Хоть эпизод с пенальти стал решающим, у Безбородова и без него хватало работы. Карман арбитра накалился от частоты появлений карточек. А Паршивлюк с Набабкиным, устроившие потасовку в конце встречи, еще и нарвались на удаления.Дерби на предсезонном турнире оказалось с совсем нетоварищеским оттенком. Набабкин внезапно с открытым забралом полез на Луиса Адриано, сначала получив за бразильца желтую, а через 2 минуты и красную карточку. В роковом моменте защитник ЦСКА распускал руки, ровно как и бразильский спартаковец. Но только душевую кабину раньше увидел один армеец, из-за чего недоумевал Виктор Гончаренко. На вторую половину как бы контрольного матча Гончаренко просил рефери амнистировать его команду, разрешив играть в полном составе. Но арбитр (им, кстати, был некто Харкам Александер из Австрии) решил не разливать последние остатки своей репутации и не доводить пусть и контрольную встречу до дворового уровня, где красная карточка прощается по обоюдному решению сторон. В итоге, второй тайм превратился в вялое катание мяча на австрийской жаре, что не доставило удовольствия никому - ни участникам, ни зрителям.