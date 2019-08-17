В меньшинстве играл "Ахмат", но "прибили" арбитры "Зенит"? Всё о новом судейском скандале

В Петербурге судейский скандал, равных которому по дикости даже в этом сезоне не было. Rusfootball.infо приводит главные цитаты и разбирает основные моменты.

Фото: ФК "Зенит"

Интересно, как на это отреагирует КДК.



"Не надо с этими козлами разговаривать" (с) Семак pic.twitter.com/KpM53a5fKJ — СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) August 17, 2019

да в смысле не так плох? пена за руку, с красной не дал доиграть, раку не дал же за прыжок в глушака, ригони - за каток по ноге сопернику. в добавленное время вообще клоунаду устроил, когда добавил четыре и ровно их и сыграл — Anton Mikhashenok (@mikhashenok) August 17, 2019

Конечно, для арбитров все команды равны, но какие-то всё же ровнее. Думаю, меньше всего судьи РПЛ хотят насолить именно «Зениту» и «Ахмату», однако бригада Матюнина разъярила обе команды.Любимый футболист всея Русиназвал судейство позором, Матюнина – героем матча, а главу ДСИ Егорова – фантазёром.на позор ответил: «Мы и так играли в меньшинстве. Надо было двоих-троих удалить, чтобы было хорошо?» И также заговорил о непоследовательных трактовках эпизодов, а ещё выразил мнение, что нужно было удалять Смольникова.судейство «не понравилось абсолютно». Тренер считает, что момент с голом Азмуна нужно было дать доиграть, а мяч Ригони – засчитать. Однако эти слова были сказаны на пресс-конференции, на поле же Сергей Богданович в выражениях не стеснялся.Ответит ли «честь и совесть» российского футбола за «козлов»? Вряд ли в такой же степени, как сотрудник пресс-службы «Ахмат Арены», которого вроде как уволили.Недоволен остался и, заявивший, что фол Уциева – это не красная, а жёлтая карточка. Оригинальная позиция, учитывая, что все спорили только о том, фол это или нет. Если фол, то последней надежды, если нет – надо было давать доигрывать эпизод.К моменту, с которого всё понеслось, и начнём.Ужасный момент для арбитра. Все несутся на полной скорости, в том числе и арбитр, который, как бы он ни бегал, не может постоянно находиться рядом с мячом. И здесь он должен разглядеть то, что не смогли интернет-ВАРы, сидя дома перед экранами.Оптимальным решением было бы дать продолжить атаку, которая завершилась голом. Правила не предписывают обязательно останавливать игру даже если футболист сфолил на удаление. Но Матюнин не сориентировался. Тем не менее, сама красная показана небеспочвенно. Журналисты Шнякин и Егоров в твиттере усердно доказывали подписчикам, что фол был, вооружившись сверхкрупными замедленными повторами. И некоторых переубедили.Сам пострадавший Александр Ерохин после матча заявил, что Уциев зацепил его ногу. Но других слов тут и ожидать было нельзя.Здесь всё проще, оценивать надо всего один критерий. И не надо даже проводить специальных графических линий: по разметке газона очевидно, что Ригони находится в правильном положении, два, а то и три игрока «Ахмата» ближе к своим воротам. Ассистент Матюнина Дмитрий Сафьян подвёл главного, зафиксировав несуществующий офсайд.Тоже эпизод попроще момента с падением Ерохина. И тоже можно попенять на ассистента главного рефери Сафьяна, который мог видеть, как мяч попадает в руку Швецу, и имел для этого лучшую позицию, чем главный.На скриншоте всё очевидно: Ракицкий пробрасывает мяч мимо соперника, но тот, увеличивая площадь тела неприжатой рукой, пресекает его манёвр.Ракицкий получил жёлтую карточку в добавленное время – поднялась волна о том, что судья забыл удалить уже имевшего «горчичник» украинца. Но ничего подобного: как пишет журналиста Sports.ru Александр Дорский, fakenews о жёлтой карточке Ракицкого на 55-й минуте распространили соцсети «Матч Премьер» и популярное приложение Myscore. На деле же никакой карточки Ярослав не получал, жёлтая в концовке стала для него первой.Однако были и другие эпизоды, не обсуждавшиеся так широко, но которые должен будет рассмотреть инспектор матча при вынесении оценки. Глушаков требовал удаления Смольникова, журналист Антон Михашенок вспомнил иные моменты.: абсурдная ситуация, в которой «Ахмат» весь матч играл в меньшинстве, но прибили судьи (подчеркну – не один Матюнин) именно «Зенит». Красная Уциева скорее показана верно, а гол и пенальти петербуржцы недополучили.Слова Семака и Дзюбы по старым порядкам тянут на дисквалификации, но сейчас судейский корпус настолько затравлен и слаб, что может только оправдываться – к этому и свелась деятельность Александра Егорова в этом сезоне. Такой скандал в матче бывшего клуба президента РФС может стать последней каплей перед волной перемен.