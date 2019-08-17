Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков после матча 6-го тура РПЛ с "Краснодаром" (0:2) прокомментировал возможный интерес ЦСКА к защитнику команды Седрику Гогуа.
— По ходу матча появилась информация, что ЦСКА проявляет интерес к Седрику Гогуа. Это правда? — вопрос Худякову.
— На нас никто не выходил. Может, кто-то за кем-то наблюдал, но нам никто конкретное предложение не делал.
— Будете готовы продать игрока при наличии предложения?
— Будет предложение — будем размышлять. Сейчас нам надо думать, как очки набирать, а не как и кого продать.
"СЭ"
Спортдиректор "Тамбова": Гогуа и ЦСКА? На нас никто не выходил
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