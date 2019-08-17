Бас Дост хочет покинуть "Спортинг". На нападающего претендует "Зенит"

Нападающий "Спортинга" Бас Дост хочет покинуть команду. На 30-летнего голландца претендует ряд клубов, в том числе и российский "Зенит", утверждает Goal.com со ссылкой на португальский Record.Также нападающий получал предложения от клубов из Мексики, Китая и Турции. Контракт Доста со "Спортингом" рассчитан до 2021 года. Клуб оценивает трансферную стоимость игрока в 20 миллионов евро.Дост перешел в "Спортинг" из "Вольфсбурга" в 2016 году. В прошлом сезоне он провел в чемпионате Португалии 22 матча, в которых забил 15 мячей.