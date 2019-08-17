Защитник "Витесса" и сборной России Вячеслав Караваев поделился мнением о своём будущем.
"Кстати, вот эти мои слова про трансфер: "Никогда не говори никогда", которые разошлись в прессе, вообще никак не относились к "Зениту". Меня журналист просто спросил о трансфере, речи о "Зените" в беседе не было. Но так сложилось, что именно в этот день вышел слух про питерский клуб. Со мной никто не контактировал, спокойно готовлюсь к следующим играм "Витесса". Вполне могу остаться в клубе.
Приоритет — остаться в Европе? Надо смотреть по задачам команды. Играть в Лиге чемпионов для футболиста – тоже важно. Хочется продолжать в Европе, прогрессировать. Я уже говорил, что мне нравится Бундеслига, но надо смотреть и думать, зависит от команды. От России нельзя тоже отказываться, потому что это возможность играть в Лиге чемпионов, но сейчас есть желание продолжать пробовать силы в Европе", - цитирует Караваева "Чемпионат".
Вячеслав Караваев: "Зенит" со мной не контактировал, хочется прогрессировать в Европе
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