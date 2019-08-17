» » Гендиректор "Зенита": может быть, москвичам вообще нас не судить

Гендиректор "Зенита": может быть, москвичам вообще нас не судить

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказался о судействе в скандальном матче с "Ахматом".
Фото: Sport24
"Тема подготовки судейского резерва приобретает особую остроту. У нас мало арбитров, они находятся под давлением. У нас матчи "Зенита" с московскими командами не судят столичные арбитры, а после таких матчей, может быть, москвичам вообще нас не судить, раз так получается", — цитирует Медведева ТАСС.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

Присоединяйтесь к группе «Rusfootball» во Вконтакте
   Опубликовал:
Теги: Медведев Зенит
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Антон Швец: для "Ахмата" одно очко как победа
Гендиректор "Зенита": может быть, москвичам вообще нас не судить 7
Газзаев в Енисее. Анонс 9-го тура ФНЛ
Вячеслав Караваев: "Зенит" со мной не контактировал, хочется прогрессировать в Европе
Бас Дост хочет покинуть "Спортинг". На нападающего претендует "Зенит"
Трансфер Родриго Морено в "Атлетико" сорвался
Гендиректор "Крыльев": Соболева пригласят в сборную, если он будет прогрессировать
Сергей Хусаинов: в эпизоде с Уциевым фол был неумышленный, тут надо было давать жёлтую 3
Дуду: многому научился у Газзаева. В том числе как у человека
"Милан" хочет арендовать Орье с опцией выкупа
Спортдиректор "Тамбова": Гогуа и ЦСКА? На нас никто не выходил
Бранислав Иванович: спасибо, что заметили плохую работу судьи. Должен был быть гол, а не удаление 3
Рамзан Кадыров: "Зенит" сильный соперник, но наши ребята хорошо сыграли в обороне
В меньшинстве играл "Ахмат", но "прибили" арбитры "Зенит"? Всё о новом судейском скандале 10
Сергей Семак: никакой второй желтой карточки Ракицкого в протоколе нет 1
Сердар Азмун: "Ахмату" нужно было тянуть время, "Зениту" это было неприятно. Из-за этого и потасовка
Денис Глушаков - о словах Дзюбы о позорном судействе: 2-3 игроков "Ахмата", что ли, надо было удалить? 23
Сергей Семак оскорбил судей после матча "Зенит" - "Ахмат": не надо с этими козлами разговаривать 53
Шон Дайч: игроки "Арсенала" симулировали на каждом участке поля 1
"Монако" с Головиным с крупным счетом проиграл "Метцу" 4
"Брешия" не объявляет о подписании Балотелли из-за суеверности владельца клуба
Стало известно, за сколько "Бавария" сможет выкупить у "Барселоны" Коутиньо
«Ахмат» остановил «Зенит», судейством были недовольны все 3
Александр Мостовой - о замене судьи на дерби: Карасев - странный персонаж. Все знают, как он судит 2
Кошмарная игра Дзюбы и Глушакова. Оценки матча "Зенит"-"Ахмат" 7
Дмитрий Селюк: Гогуа не помешал бы не только ЦСКА, но и другим топ-клубам России, включая "Зенит" 2
Маурисио Почеттино - о сравнениях с Гвардиолой: мы сможем выяснить сильнейшего только в игре один на один
Артем Дзюба: судейство Матюнина - это позор! Просто безобразие! 60
"Тоттенхэм" снова спасает VAR. "Сити" теряет очки
Сергей Семак: мне судейство абсолютно не понравилось 7
Все новости