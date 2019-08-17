Гендиректор "Зенита": может быть, москвичам вообще нас не судить
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказался о судействе в скандальном матче с "Ахматом".
Фото: Sport24
"Тема подготовки судейского резерва приобретает особую остроту. У нас мало арбитров, они находятся под давлением. У нас матчи "Зенита" с московскими командами не судят столичные арбитры, а после таких матчей, может быть, москвичам вообще нас не судить, раз так получается", — цитирует Медведева ТАСС.
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