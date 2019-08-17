Полузащитник "Ахмата" Антон Швец рассказал о своих впечатлениях от ничьи с "Зенитом" (0:0) в матче 6-го тура РПЛ.
— Что произошло на седьмой минуте матча?
— Удалили нашего игрока. Я не видел момента. Потом играли вдесятером, было тяжело, но показали характер. Для нас это очко как три очка, как победа. С такой командой, как "Зенит", 11 на 11 очень сложно, а вдесятером еще сложнее.
Напомним, грозненский клуб завершал встречу вдесятером после удаления Ризвана Уциева. Также представители петербургского клуба остались недовольны работой судейской бригады.
"Матч ТВ"
Антон Швец: для "Ахмата" одно очко как победа
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